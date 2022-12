Chats filtrados de D’Alessandro: de mediaciones en licitaciones y multas hasta "sobres" y "60 Lucas verdes"

“No pude juntar todo. Te juro q antes de fin de mes te integro el 100%. Ahora tengo 60 verdes. Y te traje los 50 de Claudio que hace rato no te mandaba. Pero se ve todo abierto en los sobres. ¿Qué hago?”, pregunta Marcelo Violante en los presuntos chats que se filtraron del celular hackeado del ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro. Quien habla es el empresario que estuvo a cargo del negocio de las grúas por más de 20 años y dueño de distintas playas de estacionamiento en la Ciudad.

Este jueves se sumaron más chats a las conversaciones ya reveladas sobre el viaje a Lago Escondido del que participaron jueces, funcionarios de Juntos por el Cambio y empresarios de medios. Esta vez, los mensajes de D’Alessandro serían con la ex funcionaria de la AFI, Silvia Majdalani; con el vocero del titular de la Corte, Horacio Rosatti; y con el fiscal Augusto Troncoso.

El FdT apuntó a Horacio Rosatti por "el mayor escándalo judicial de la historia de la democracia argentina"

En el supuesto chat con Violante a través de Telegram surgen las conversaciones más fuertes que van desde pedidos para que medie con la justicia para morigerar multas hasta el envío de “60 verdes” o “50 lucas”.

“Hola Marce, necesito si me podés hacer el favor de reforzar lo que hablaste con el fiscal por la violación de clausura. Nos quieren aplicar una multa en pesos. Eso no tengo problema… pero le quieren aplicar probation al presidente de mi empresa, y es un amigo. Se podrá solamente pagar la multa son la probation?? Porque sino va a quedar el antecedente”, es la frase que lanza Violante en los presuntos chats que se filtraron a través de una página web después de que el celular de D’Alessandro haya sido hackeado.

Según surge de esta filtración, el empresario le escribe a D’Alessandro con el objetivo de que medie ante Carlos Rolero, Fiscal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para evitar una probation contra el presidente de su empresa.

Marcelo D'Alessandro, secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.

Los chats de D’Alessandro con Marcelo Violante, el empresario a cargo del negocio del acarreo en la Ciudad

Este empresario es quien controla Dakota SA y Brewda Construcciones SA. La primera es una de las dos compañías que tuvo a cargo por más de 20 años el servicio de acarreo de grúas. Por este trabajo, Dakota le pagó hasta octubre de este año $55.000 pesos de canon mensual a la Ciudad. Sin embargo, la facturación es de más de 250 millones anuales, por lo que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta recibía una cifra menor al 0,2% de las ganancias.

El 11 de septiembre de 2019, de la filtración surge que el empresario vuelve a hablar de dinero: le avisa a D’Alessandro que necesita verlo "por el chat que te mandé" y "de paso te llevo los 50 mil". También surgen conversaciones sobre posibles negocios y el pedido de colaboración para ganar licitaciones. “Hola! ¿Te da para proponer negocios a horacio?”, se lee en los chat filtrados. “Sí”, le responde el funcionario porteño a Violante el 21 de septiembre de 2019.

Entre otros chats de Telegram que figuran en internet, el empresario le pide a D’Alessandro que hable con Jose Luis Giusti, ministro de Desarrollo y Producción de CABA, para mencionarle su nombre y su empresa, Brewda Construcciones:

MV: Hola

Si hablas con Giusti menciónale mi nombre y mi empresa( BREWDA)

MD: Ok

MV: Estamos en dos licitaciones de playas importantes. En pleno proceso de calificación

MD: Cuando saldrían? Ok! Me ocupo

MV: Playa 9 de julio y arenales. Y playa libertad y Marcelo T. Subterráneas.

Ya nos presentamos y están calificando

MD: Listo

MV: Tengo miedo q me caguen. Se presentaron unos cuantos

