El crimen de Dmitri Amiryan, el ciudadano armenio de 47 años asesinado en Retiro para robarle la bicicleta, reavivó los cruces por la inseguridad entre el Gobierno nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires. Luego de que el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, cuestionara a su par nacional, Sabina Frederic, ahora el ejecutivo porteño cuestionó a la funcionaria, quien pidió "no estigmatizar" luego de que el homicidio fuera cometido por un joven de 15 años. Marcelo D'Alessandro, secretario de Justicia y Seguridad porteño, cuestionó este miércoles 9 de diciembre las declaraciones de Frederic, y se quejó de que "la víctima pasó a ser el delincuente".

"Me cuesta pensar cómo a veces nos ponemos a discutir cosas tan lógicas. La víctima pasó a ser el delincuente", manifestó el funcionario de la Ciudad de Buenos Aires en diálogo con Todos Juntos, ciclo que conduce Fernando Carnota en Radio Rivadavia.

El integrante del Gabinete de Horacio Rodríguez Larreta, señaló que "hay una impunidad para el delincuente por que saben que no tienen consecuencias". "Tiene que haber reglas claras en una sociedad. Hay que ser responsables, pero creo que la baja de imputabilidad no es la única solución al tema", indicó. Y agregó: "Hay un montón de personas que utilizan a los menores para desligarse de responsabilidades".

El joven de 15 años detenido como presunto autor del homicidio del ciudadano armenio en Retiro.

Los cruces

"No debemos estigmatizar y creer que todos los jóvenes se pueden convertir en victimarios", dijo Sabina Frederic tras conocerse la noticia del homicidio en manos de un joven de 15 años, lo que volvió a poner en el tapete el debate por la edad de imputabilidad. La funcionaria nacional pidió políticas públicas para los jóvenes en situación de vulnerabilidad, ya que caso contrario "los terminan llevando a un camino sin salida".

El primero en salir a responderle fue Sergio Berni, ministro de Seguridad bonaerense que mantiene un enfrentamiento abierto con la funcionaria desde la llegada de ambos a sus cargos. "Hay algunos que empiezan siempre poniendo el carro adelante del caballo. La diferencia entre Frederic y nosotros es que ella no tiene responsabilidad territorial: nosotros tenemos la responsabilidad de lo que pasa en nuestro territorio. La ministra de Seguridad, como no tiene territorio que cuidar, se puede dar el lujo de decir a veces cosas que a muchos de nosotros nos cuesta entender", replicó el funcionario de Axel Kicillof.

"¿Creen que el chico que asesinó fue a la escuela e hizo Zoom durante el año?", planteó a su turno Patricia Bullrich, presidenta del PRO y exministra de Seguridad de la Nación. "Cuando nosotros paramos la escuela un año y vemos que hay chicos que no estudian ni trabajan y no hacemos nada, y les damos a algunos un plan social y nada más, no se obtiene ni un sistema penal ni tampoco un sistema real de contención. Lo que hacemos, en cambio, es convertir potenciales delincuentes", agregó anoche en diálogo con LN+.

Intersección de la calle San Martín y la avenida Madero, donde ocurrió el homicidio. Crédito: Google Maps

El crimen

Dmitri Amiryan, ciudadano de origen armenio y de 47 años, fue asesinado en la mañana del martes 8 de diciembre de un balazo en el cuello por al menos tres delincuentes que intentaron robarle la bicicleta en el cruce de la Avenida Eduardo Madero y San Martín, cerca de la terminal de trenes de Retiro. Dos de los agresores se dieron a la fuga y otro, de 15 años, fue detenido cerca de la entrada al Barrio 31, con un revolver calibre .32 en su poder

La víctima fue atendida en el lugar por personal del SAME. Luego la trasladaron al Hospital Fernández, donde murió antes de llegar y pese al esfuerzo de los médicos. "A las 8.15 se recibió una alerta por un herido de arma de fuego en Madero y San Martín. Acudieron dos ambulancias del SAME que llegaron a las 8.25. Trataron de compensarlo porque tenía una herida grave de arma de fuego en la región facial. Los médicos intentaron estabilizarlo pero no pudieron y este hombre falleció", confirmó en declaraciones radiales Alberto Crescenti, titular del SAME.

FF/FeL