El periodista Luis Majul reclamaba al aire de LN+ una respuesta por parte de las autoridades de la provincia de Buenos Aires luego de relatar un episodio de inseguridad ocurrido en Villa Soldati, un barrio de la ciudad de Buenos Aires. La misma situación se vio en el canal TN, con un periodista que presentó el tema en el marco de "la triste realidad del Gran Buenos Aires".

Un adolescente menor de edad que iba a camino a la escuela fue abordado en la mañana de ayer por tres jóvenes de su misma edad que lograron sacarle el celular y algo de dinero.

La escena, dramática, quedó registrada gracias a una cámara de seguridad ubicada en altura, que grabó el momento exacto en que el grupo rodeó a la víctima y arrancó un forcejeo que terminó con uno de los atacantes intentando apuñalarlo. Afortunadamente, no llegó a herirlo.

El hecho ocurrió en la calle Martínez Castro al 900, un lugar alejado de las luces y la cartelería típica de Palermo, Recoleta, Núñez o cualquiera de los barrios ubicados cerca del centro de la ciudad de Buenos Aires.

A unas 10 cuadras del cruce entre las avenidas Perito Moreno y Dellepiane y cerca del Estadio Pedro Bidegain de San Lorenzo, los tres adolescentes atacaron a la víctima de su misma edad. El lugar del ataque está por lo menos a 15 cuadras del Riachuelo, que divide a la ciudad de Buenos Aires del partido de Lanús, ya en provincia.

La equivocación de Majul y TN

A pesar de eso, Majul creyó que se trataba de un episodio ocurrido en suelo bonaerense.

"Esto no aparece en los spots de campaña. Ahí está, hay que preguntarle al gobernador (Axel Kicillof) donde está la seguridad, hay que preguntarle a (el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio) Berni, que habla de política ahora. 'Me gusta Massa, el presidente no puede hablar'. ¿De qué trabaja Berni, ahora que está de licencia?", lanzó el conductor de LN+ mientras dialogaba con sus compañeras de mesa Débora Plager y Marina Calabró.

Tras un brevísimo lapso de silencio, aclaró: "Ah, Soldati es en la ciudad de Buenos Aires". Y, seguidamente, dijo que "entonces también hay que pedirle explicación a (el ministro de Seguridad porteño, Eugenio) Burzaco, a todos los responsables"

Horas antes había tenido el mismo furcio un periodista de TN. Federico Wiemeyer presentó la misma noticia con el preámbulo: "Volvemos a la triste realidad del Gran Buenos Aires. Un chico apuñalado, el menor es apuñalado en un robo y quienes lo apuñalan también son menores. Una estampa trágica de como está hoy el Gran Buenos Aires". Una vez hecha la presentación, le dio paso al móvil que trabajaba en el lugar.

Repercusiones en el kirchnerismo

La situación no pasó desapercibida y en las redes sociales no fueron pocos los usuarios que la resaltaron. La magnitud alcanzó para que la dirigencia política se haga eco con críticas desde el kirchnerismo. "Estos cuatro comunicadores tienen la obligación de dar información veraz porque ese es TU derecho; te mienten descaradamente. No es ignorancia, es campaña de desinformación", escribió la senadora del Frente de Todos, Juliana Di Tullio, junto con el video donde se ve a Majul.

Horas antes, la que compartió el fragmento de TN fue la legisladora porteña del Frente de Todos María Eugenia Bielli. "De la serie '¿quién es el intendente de Lugano?' Llega 'Soldati, la triste realidad del gran Buenos Aires'

Debe haber sido una equivocación de @todonoticias y no un intento de proteger a Larreta", manifestó con ironía y una comparación con una equivocación similar que tuvo tiempo atrás la periodista Viviana Canosa, a partir de un hecho ocurrido en Villa Lugano, también territorio porteño.

"Sí, los vecinos del sur son quienes más problemas de seguridad tienen", sumó Bielli.

Si fue desinformación o intencionalidad es imposible saberlo. Lo cierto es que tanto Villa Soldati, como Villa Lugano y un montón de otros barrios que están al sur de la autopista 25 de mayo también corresponden a la ciudad de Buenos Aires. Es el sector más postergado del territorio porteño en líneas generales, que se extiende hasta el límite natural del Riachuelo y por el lateral con la Autopista General Paz.

