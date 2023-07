Fabián Rubino, el periodista que compró droga en vivo: "No me esperaba terminar en la comisaría"

Un episodio insólito se registró en televisión en vivo en el barrio porteño de Once, cuando el periodista de la señal de América TV, Fabián Rubino, fue hasta un inmueble cuyos vecinos denuncian hace meses como "búnker narco" y en plena transmisión del programa Desayuno Americano, de Pamela David, compró droga por $1500 y terminó en un patrullero de la Policía de la Ciudad para declarar ante la comisaría todo el suceso completo.

Vale aclarar que el periodista no fue ni detenido ni denunciado como se dijo en algunos medios. Es decir, que no fue a declarar como imputado sino como testigo de los hechos delictivos que los vecinos ya venían denunciando. En diálogo con PERFIL, Rubino contó cómo fue el momento en el que se le ocurrió entrar al "búnker narco" y que no se imaginaba que terminaría declarando en la comisaría.

"Entré y la verdad es que sentí la necesidad de mostrar lo que estaba pasando: había una puerta... vinieron...actué como periodista de calle de todos los rubros que soy, pregunté si vendían y me dijeron que sí. Pregunté cuánto salía y me dijeron $1500. Pagué con $2000. Me dieron el vuelto y salí con esa bolsa que se vio en vivo", detalló, y aclaró que si bien se presuponía que la droga era cocaína, Rubino "no sabía lo que tenia". "Me dieron el vuelto y el paquetito. No se sabe qué droga era, pero sí que el muestreo dio positivo en la comisaría".

El cronista de Desayuno Americano, Fabián Rubino, compró droga en pleno vivo y se hizo viral en la red: “Apagá la luz”

"No tengo idea, la verdad es que no consumí nunca nada en mi vida, ni siquiera un cigarrillo convencional", argumentó Rubino, mientras reveló a este medio que todo el procedimiento desde que se fue en el patrullero hasta que declaró fue "muy correcto". "Incluso me ofrecieron ir con el móvil y yo preferí ir más cómodo en el patrullero", precisó.

Asimismo, el periodista señaló que ya habían ido a cubrir la zona dos meses atrás por las mismas denuncias de los vecinos, que acusaban la inacción de las fuerzas policiales sobre la venta de estupefacientes en aquella propiedad. "Fuimos hace dos meses porque lo denunciaron los vecinos, y ahora volvieron los vecinos a denunciarlo y nosotros volvimos a ir. Los mismos vecinos estaban ahí frente a la puerta, vimos que podríamos estar frente a un delito, vimos entrar a dos flacos, y pensé '¿por qué no entramos nosotros?'".

"No me lo esperaba que terminaría en la comisaria, soy un tipo común que sale a laburar todos los días. La sorpresa fue que pasó, que me contestaron, la mayoría de veces pasa que no responden", agregó.

Inseguridad y Narcotráfico: Estado ausente, narco y delito presente

Más adelante, una de las vecinas que vienen denunciando los problemas de la zona, Gloria, contó en declaraciones a la prensa que la en esa propiedad "meten familias, les cobran el alquiler, pero las maneja punteros narcos".

Respecto de la posibilidad de investigar el domicilio, Gloria detalló que "se libró una orden de allanamiento pero tenía mal escrita la dirección... qué casualidad...conseguir un allanamiento es un milagro. Estamos muy sorprendidos por lo de hoy, nunca vimos que con la cámara prendida un tranza le venda drogas a un cronista", concluyó.

JD / GI