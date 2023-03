Juliana Di Tullio, senadora nacional, apuntó contra el oficialismo por el abandono masivo en la Cámara Alta y lo calificó como “una falta de empatía muy grande”. A su vez, analizó las posibilidades de que Alberto Fernández sea reelecto. "Lo único que importa es lo que diga la conducción política de Cristina Kirchner", declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Uno de los temas que iban a tratar ayer en el Senado tenían que ver con discapacidades, y vos dejaste saber que sufrís hipoacusia.

Yo soy hipoacúsica de nacimiento, uso dispositivos auditivos y leo labios. Tengo muy poca audición de un solo oído, con pérdida total del oído derecho. Uso audífonos muy específicos para una pérdida muy grande de audición.

Estoy muy sobreadaptada porque siempre han sido suficientes los dispositivos electrónicos para que pudiera manejarse en la vida, pero es una vida difícil, como cualquier persona que tenga una dificultad en alguno de sus sentidos. Además soy mujer y estoy en la política, entonces se me agregan más dificultades, una vida más dificultosa que otras.

Escándalo en el Senado

Nos gustaría tu balance de lo que pasó ayer.

No puedo explicarlo. Lo que viví ayer fue una falta de empatía muy grande, donde se oponen a la Ley de alcohol cero, y quienes se oponen podrían votar en contra o abstenerse. Fue inentendible porque tenían una mayoría circunstancial y podrían haberlo manejado bien, no saben manejar su propia mayoría.

No puedo explicarlo de otra manera más que su falta de empatía y de querer imponerse. Son temas en los que estamos todos de acuerdo y que están en el temario. Honestamente, que lo expliquen ellos, porque yo no entiendo cómo pudieron levantarse y tener esa falta de empatía con la gente que estaba ahí y que convocaron ellos.

Las posibles candidaturas en el oficialismo

Llegó el Presidente de su visita a Estados Unidos y mantiene la idea de no definir si será o no candidato. Máximo Kirchner se resignó a la competencia en las PASO. ¿Cuál es tu mirada al respecto del cronograma electoral? ¿Qué pensás que sería lo mejor para el Frente de Todos?

Tengo una mirada que ya es pública, hay que esperar que la conducción política se exprese. Lo único que ordena un proceso electoral es la conducción política y lo único que importa es lo que diga la conducción política de Cristina Kirchner.

Naidenoff: "En el ADN del oficialismo está que si no salen las cosas como quieren, rompen todo"

¿Todavía mantenés expectativas de que la propia Cristina revea su decisión de no ser candidata?

Creo que es la única que puede garantizar que la economía, la inflación y los problemas que tenemos puedan encauzarse, porque ya lo hicimos una vez. Nosotros recibimos un país absolutamente endeudado, con una pobreza espantosa, en default, y lo que hicimos fue desendeudar al país, a las familias y a las empresas.

Como dice ella, lo hicimos una vez, lo sabemos hacer. Lo que la gente necesita son respuestas que no hemos podido dar. Yo no le saco el cuerpo al Gobierno, pero no quiero un país con 40% de pobres, eso no es el peronismo y es inaceptable para mí. La única persona puede arreglar este lío que nos dejó Mauricio Macri es Cristina.

Hay que volver a sentarse con el Fondo, y ahí me resuenan las palabras de Néstor Kirchner: “Los muertos no pagan”, no nos pueden matar, no pueden esperar que estemos muertos porque si no no van a cobrar.

Si no fuera Cristina la candidata, sino Axel Kircillof, ¿qué opinarías?

Otra vez, espero que la conducción política ordene el proceso electoral. Una vez que discutís y perdés, se toma lo que dice la conducción.

Se desinfla el "operativo clamor" para Cristina Kirchner

Alejandro Gomel (AG): Hablaba del dato de pobreza, ¿quién es el responsable? ¿Únicamente es Alberto Fernández?

Yo dije que no le saco el cuerpo a este Gobierno, no dije que el único responsable fuera el Presidente. Dije que hay un problema muy grave, que es el endeudamiento con el FMI, que no deja decidir sobre las políticas.

El problema es el acuerdo y el endeudamiento de Macri, y hay que sentarse a renegociar eso. Es imposible sostener un país con esos vencimientos y nivel de endeudamiento, por sigue corriendo los intereses, entonces la deuda se hace cada vez más grande, y eso significa que la gente tiene menos salario.

Alberto Fernández: "Milei es una amenaza para la democracia, Hitler también entró por los votos"

Cuando Cristina habla de igualar salario, precios y tarifas, es imposible en este esquema. Por eso digo que la única capaz de hacer un país donde podamos bajar esos dolorosos es Cristina.

AG: ¿Hay decisión política en el Gobierno para hacer un cambio o hay que esperar a diciembre para renegociar la deuda y plantarse de otra manera frente a la inflación?

El Presidente es uno solo, y esa pregunta tiene que hacérsela a él.

MVB JL