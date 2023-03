Luis Naidenoff, senador radical, reveló detalles sobre la sesión del Senado que terminó frustrada, dejándola sin quórum y postergando temas esenciales. “Desde que asumió Cristina Kirchner, el Senado está paralizado en todo lo que tiene que ver con agendas de intereses colectivos”, afirmó el senador en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Por qué decidieron levantarse de la última sesión en la Cámara de Senadores?

En los últimos tiempos, yo te diría, desde que asumió Cristina Kirchner, el Senado está paralizado en todo lo que tiene que ver con agendas de intereses colectivos.

Pasamos muchos años discutiendo la agenda judicial. En pleno encierro discutimos la reforma de la Justicia Federal, con el objetivo de lograr impunidad en distintas provincias, y así nos alejamos de la gente.

Hay un nuevo bloque en el Senado, que se llama Unidad Federal, compuesto por cinco senadores que eran parte del Frente de Todos, que tomaron la decisión de construir un bloque con un solo objetivo, y siempre lo aclaran a los cuatro vientos. No es un bloque ni en contra de Cristina ni en contra de Alberto, sino que buscan que se debatan los temas que están pendientes.

Esto lo cuento porque, en los días previos, con 15 días de anticipación, tanto el bloque de Unidad Federal, como el interbloque de Juntos por el Cambio, solicitamos una sesión especial para tratar temas de interés, como lo es la designación de jueces que está pendiente en Santa Fe, muy golpeada por el narcotráfico, jueces de la provincia de Córdoba, y también la Ley Lucio, que es parte de un reclamo colectivo.

Por primera vez, después de nueve meses de parálisis, se convoca a labor parlamentaria, que es una instancia en la que se reúnen los presidentes de los bloques y se ponen de acuerdo en los temas a tratar en el Senado.

Y en estos 9 meses nos encontramos, en esa reunión previa a la sesión y anterior, que el Frente de Todos también convoca a sesión especial en la misma hora, sin que se respete el orden de prelación de las propias convocatorias.

¿Es decir que convoca otros temas antes?

Exactamente. La práctica en el Senado siempre fue que se hace la convocatoria para tal día con un temario, y se convoca. Después, tenés número o no y se sesiona o no. Si no tenés número, la sesión cae.

El oficialismo convocó con otros temas. Pero lo más grave es que, cuando arrancó la sesión, nosotros hicimos un pedido de cambio de tratamiento de los proyectos ingresados, para que se traten en primer lugar los temas urgentes, y posponer los temas incorporados por el Frente de Todos para el 13 de abril.

Ahí ocurrió la tragedia argentina, el no asumir que 37 son más que 34. Entonces, cuando 37 tienen que votar esta moción y son más que 34, te encontrás con el relato del Frente de Todos, en el que 34 son más que 37.

¿Cómo lo justifican? diciendo que lo nuestro no es una moción de orden, sino que esa moción de orden, para cambiar el orden de los temas, no requiere la mitad más uno, sino dos tercios.

No podemos romper así las reglas de convivencia democrática. El reglamento está armado para que funcione el Senado. En el ADN del oficialismo está que si no salen las cosas como quieren, rompen todo.

Y así estamos en la Argentina de hoy. Con aquellos que pueden perder una elección de medio término, como ha pasado dos años atrás, no asumen la derrota, responsabilizan de todo al Poder Ejecutivo, entonces, se oponen y rompen todo.

En el Senado, la regla de ellos es romper todo. Rompen tanto todo que generan hasta divisiones dentro de su propio bloque, con este grupo de senadores que quieren tratar una agenda con sentido común. Eso es lo que pasó.

En el medio está la hipocresía inhumana de los que hoy integran el Frente de Todos, de meter temas sensibles, como alcohol cero, que yo solicité, como presidente de bloque, que se trate en su momento.

El primer tema que planteó Alberto Fernández para sesiones extraordinarias fue alcohol cero, pero como tienen diferencias con Cristina, ella nunca convocó una sesión. Entonces no sesionamos en diciembre, ni en enero, ni en febrero, ni en marzo, que ya se termina.

Entonces, ahora te instalan las gradas con un tema sensible, ajeno a las mezquindades políticas, pero al Frente de Todos no le interesa ninguno de esos temas. Hay una hipocresía discursiva, una actitud inhumana, que realmente quizás es más para un análisis sociológico que de otras características.

Si ustedes tenían mayoría, ¿no podrían haber votado negativo esos temas que proponía el Frente de Todos y luego votar a favor los temas que a ustedes les interesaban?

No. El tema es que vos podés convalidar, con una votación así, el cambio de interpretación del reglamento. Hoy aprobás una lechuga y mañana te ingresan una fábrica de explosivos.

Los precedentes parlamentarios son muy complicados. Si nosotros aceptamos que el reglamento se modifique, que el cambio de orden requiere una mayoría calificada, mañana nos podemos encontrar que te quieran meter el juicio político por la ventana, u otros temas que estaban a mitad de camino, como sanciones y remociones del procurador, que te lo pueden hacer.

Sé que los temas son sensibles, se los va a tratar en una semana y pico, porque vamos a volver a pedir una sesión especial. Pero el tema es tan delicado que, con el kirchnerismo, no hay término medio.

Con el kirchnerismo no hay acuerdo, porque descreen del acuerdo, y cuando te sentás en Labor Parlamentaria para tratar de avanzar en acuerdos, todo cambia con un llamado telefónico.

Había senadores que, en Labor Parlamentaria, expresaban sentido común para buscar una hoja de ruta compartida para la sesión, pero todo cambió después de Labor. Parece que basta que alguien de arriba diga “rompan todo” para que la sesión se caiga.

Alejandro Gomel (AG): Con todo respeto, lo que se vio ayer fue que los familiares de Lucio se fueron completamente destrozados. ¿No era más importante votar los temas sensibles que estaban planteados? ¿Esto no aleja más aún a la gente de a pie de la política tradicional?

A la corta, yo te diría que esa es la primera interpretación, te aleja, pero a medida que pasen los días, también se va a tomar nota que las formas hacen al fondo. Con el kirchnerismo no tenés margen. O nos plantamos para que se respete el reglamento, o terminamos en el peor de los mundos.

Esto se va a aprobar. Todos estos temas se van a aprobar. Los precedentes, cuando te aparte de la mecánica del normal funcionamiento de una práctica parlamentaria que viene desde que tengo uso de razón, me imagino, del ‘83 a la fecha, si dejás pasar eso, los precedentes te condenan con el kirchnerismo.

Yo entiendo que, más allá de los temas, estamos defendiendo reglas de juego democráticas frente a aquellos que rompen las reglas de juego democráticas.

Me pongo en la piel de los que pelean por la Ley de Alcohol Cero, por la Ley Lucio y sé que es muy difícil. Entiendo todo eso, pero sé que se van a aprobar, y en una semana y media vamos a normalizar el funcionamiento del cuerpo, para que no te lleven de prepo y para que no te modifiquen el reglamento.

¿Qué les costaba esperar quince días más para tratar sus temas? Acá lo que estamos evitando es un daño mayor para las instituciones de la República.

