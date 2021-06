"Habrá que salir a cortar rutas", había expresado el intendente de Capitán Sarmiento Javier Iguacel frente a la decisión de la provincia de Buenos Aires de retomar las clases presenciales en los distritos donde bajó la incidencia de contagios por coronavirus. Carlos Bianco, el jefe de Gabinete de Axel Kicillof, le contestó al jefe comunal: “Es un delito federal, no sé si está al tanto Iguacel”, sostuvo el funcionario.

El ex titular de Vialidad durante el macrismo llamó a cortar las rutas para que habiliten la vuelta a las aulas. “Si (Kicillof) no revisa la decisión de que no podamos dar clases presenciales, habrá que salir a cortar las rutas”, advirtió. La medida del gobierno de Axel Kicillof generó polémica dentro de los jefes comunales de Juntos por el Cambio en cuyos municipios los datos epidemiológicos no permiten que reabran las escuelas.

“Si hemos salido a la ruta por otras cuestiones más sencillas por esto también. Invito a que si esto no pasa (la vuelta a las aulas), que lo hagan todos los ciudadanos del interior bonaerenses. Tenemos que empezar la rebelión educativa en el país en algún momento para salir de este pozo”, añadió Iguacel.

Durante el informe sanitario, Bianco le respondió a Iguacel en su habitual conferencia de los martes: “Es un delito federal, no sé si está al tanto Iguacel. Lo extraño, más allá de lo grave, es que muchísimas veces le escribí directamente cuando me llegaba información de que no se cumplían los protocolos, que había actividades habilitadas o partidos de fútbol", comenzó.

Javier Iguacel: "Si Kicillof no habilita las clases presenciales, habrá que salir a cortar rutas"

Y lanzó: "En vez de instigar a que se cometan delitos, le recomiendo que dedique su tiempo a hacer cumplir los protocolos. Porque si lo hace van a bajar los casos como pasó en Salto y Carmen de Areco y vamos a pasar a Fase 3 y va a volver la presencialidad”.

En ese contexto, Bianco explicó los motivos por los que en algunos municipios los chicos aún no pueden volver a la presencialidad. “La respuesta es fácil: la incidencia de casos es mayor a 500. Es lo que dice la normativa nacional y provincial. No discriminamos a nadie. Lo explicamos muchas veces y sigue funcionando de la misma manera esta epidemia”, indicó.

“La analogía es la mancha de aceite: aumentan los casos en CABA, eso golpea en el primer cordón, luego en el segundo, el tercero y se extiende hasta el interior. A medida que esto pasa, empieza a caer en CABA y en el conurbano. Es lo que está pasando ahora", añadió el jefe de los ministros bonaerenses.

Para completar la definición del criterio epidemiológico para el regreso a las clases presenciales, Bianco remarcó: "Muchos distritos siguen con el registro alto cada 100 mil habitantes y en el AMBA bajó. Donde bajaron por debajo de 500 casos de incidencia volvimos a la presencialidad: todo el AMBA y distritos del interior".

"En donde eso no sucedió, nos mantenemos en clase sin presencialidad”, reafirmó el jefe de Gabinete de Kicillof y determinó: “Nosotros somos los primeros que somos conscientes de que la presencialidad es la mejor forma. A veces no se puede porque se pondría en riesgo la sociedad educativa y la población”.

"No hay ninguna especulación política"

Carlos Bianco, cargó a su vez, contra el jefe de los fiscales bonaerenses Julio Conte Grand, quien viene siendo apuntado por la gestión de Kicillof por ser considerado afín a la oposición cambiemista.

“Me extraña profundamente que un intendente esté instigando a que se cometa un delito y no haya ningún fiscal que actúe de oficio denunciándolo por apología del delito. Será porque el titular del Ministerio Público Fiscal e Iguacel forman parte del mismo partido político. Capaz no es extraño”, lanzó Bianco.

Cuáles son los 62 distritos de la Provincia de Buenos Aires que regresan a la presencialidad

El jefe de Gabinete bonaerense consideró que la decisión del distrito no tiene que ver con una intencionalidad política de estar a la par que la ciudad de Buenos Aires.

“La semana pasada el problema era que en el AMBA no había clases. Cambió la situación epidemiológica. Se redujeron los casos y eso nos permitió volver a la presencialidad. No hay ninguna especulación política ni comparación con otra jurisdicción”, agregó.

Al finalizar apuntó contra el expresidente Mauricio Macri al justificar la vuelta a clases con la información epidemiológica: “Mientras algunos miran Netflix desde las 7 de la tarde nosotros nos levantamos un domingo a ver los datos de incidencia”, concluyó.

CI/FL