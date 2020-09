Novia de Lázaro Báez: "El operativo fue mal organizado por cuestiones políticas y mediáticas"

El Tribunal Oral Federal 4 le concedió este lunes 7 de septiembre el arresto domiciliario a Lázaro Báez, por lo que el empresario salió de la cárcel de Ezeiza tras más de cuatro años preso. Sin embargo, su arribo al country de Pilar, donde tiene su casa, se tornó tenso por protestas de vecinos y con incidentes incluidos, y finalmente el dueño de Austral Construcciones debió pasar una noche más en la prisión.

"Nunca pensé que iba a haber este tipo de conflicto. Hay autos que pasan y que hacen custodia para corroborar si está o no está. Es indignante", comentó ayer Claudia Insaurralde, novia de Báez, en declaraciones al programa Verdad/Consecuencia que se emite por TN. "Es indignante, me asombra el comportamiento de estas personas", dijo sobre la protesta en la puerta del barrio cerrado en el que viven para no dejarlo entrar.

La mujer opinó, además, sobre la decisión judicial de otorgarle prisión domiciliaria. "Él hace 4 años y medio que esta detenido sin condena con preventiva. Han vulnerado todos sus derechos. Lo justo es que pueda estar en su casa", afirmó.

Consultada sobre los delitos por los que se lo investiga al empresario K, Insaurralde respondió: "Me parece una excelente persona. Un gran ser humano" y aseguró que los medios no muestran "la clase de persona que es". Y al referirse al operativo llevado adelante por el Servicio Penitenciario Federal, la novia del empresario dijo: "Seguro estuvo mal organizado por cuestiones políticas y mediáticas. A él le vienen haciendo la vida imposible".

"Esto es como dice Lázaro, estamos solos", expresó cuando le preguntaron si alguien del Gobierno se comunicó con ella. Además, se refirió a las causas que enfrenta el empresario. "Cada uno sabe lo que hace, yo soy militante de base y uno como militante uno tiene la ideología del peronismo. La verdad es que indigna. Toda esa gente que está ahí parada que me vas a decir que son todas carmelitas descalzas. Por favor, es una vergüenza", concluyó.

Lázaro Báez obtuvo el arresto domiciliario

Este lunes, un grupo de personas resistieron la llegada del empresario al country y el móvil del servicio penitenciario donde era trasladado terminó con el parabrisas roto. El móvil intentó ingresar dos veces al lugar. A la primera tuvo que volver a la Autopista Panamericana y en la segunda oportunidad se produjeron fuerte incidentes con golpes, piedras y huevos contra el móvil.

Los abogados de Báez también quisieron entrar y los vecinos no los dejaron. La camioneta del SPF se retiró de Pilar en dirección primero a a la cárcel de Villa Devoto, donde se presume que cambiaron de vehículo al tener los vidrios delanteros rotos, y luego hacia Ezeiza para después resolver su situación, mientras los vecinos tenían previsto montar una guardia porque creían que lo podían hacer ingresar al country durante la madrugada.

