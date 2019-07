El establishment también sufre la incertidumbre electoral, por Gustavo González

Noticias Relacionadas Roberto Cachanosky echó más leña al fuego en la caliente campaña de Espert

El establishment argentino también sufre la incertidumbre electoral. Esa incertidumbre “de no saber si gana Macri o si finalmente volverá el kirchnerismo”, plantea en su columna para Radio Perfil Gustavo González, presidente y CEO de Editorial Perfil.

Con la entrega de los premios Fortuna como telón de fondo, González recrea el clima que se vive en el mundo empresarial, en un año electoral cuyo desenlace puede implicar un cambio radical en las reglas del juego en materia de negocios.

“Es la incertidumbre de no saber si Macri continuará en el poder o si regresará el kirchnerismo. Una incertidumbre que paraliza sus decisiones y modera sus opiniones, aun en off the record, sobre los candidatos. Nadie quiere quedar preso de sus palabras, por las dudas”, explica González.

“Ninguno dice desear que vuelvan Alberto y Cristina Kirchner (ni siquiera los que más se beneficiaron con sus gobiernos), pero se sienten mayoritariamente defraudados con Macri, a quien al final irán a votar”, manifiesta.

El tema también fue tocado por González en la edición impresa de PERFIL, donde además se explaya sobre otras cosas. “Así están: desencantados con Macri, temerosos de Cristina y optimistas con el mediano y largo plazo cuando hablan del acuerdo Mercosur-UE, del futuro de Vaca Muerta y del ordenamiento de las cuentas públicas”, indica.

El presidente y CEO de PERFIL, recordó que al recibir cada galardón en la ceremonia organizada por la Revista Fortuna, los empresarios centraron los discursos en las claves de su éxito, "cuidándose de no meterse en terreno electoral".

