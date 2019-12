Quiénes integran el bloque bonaerense de Cambiemos que le pone límites a Kicillof

El amplio triunfo de Axel Kicillof en las elecciones del 27 de octubre no le permitieron desterrar el poder de María Eugenia Vidal de la Legislatura bonaerense, lo que lo obligaba a negociar durante su mandato con la oposición. La primera prueba fallida fue el pasado viernes 27 de diciembre cuando el mandatario provincial intentó aumentar impuestos a contrarreloj y se topó con la resistencia del bloque de Juntos por el Cambio que le impidió aprobar la medida. "Nos parece excesivo", explicaron los legisladores sobre la ley.

El proyecto de reforma de Ley Fiscal que pretendía aprobar el gobernador antes de fin de año, preveía aumentos promedio del 54% en el Inmobiliario Urbano y Rural y ajustes en alícuotas de Ingresos Brutos. Sin embargo, ante la falta de acuerdo, el bloque de Juntos por el Cambio hizo valer su mayoría e impidieron el quórum. Es que pese a la derrota electoral de Vidal, la Cámara alta pudo conformarse con 26 bancas para la oposición y 20 para el Frente de Todos.

Conformación de la Cámara de Senadores bonaerense.

En concreto, el bloque de Juntos por el Cambio en el Senado provincial está presidida por Roberto Costa e integrada por Andrés De Leo, Aldana Ahumada, Juan Pablo Allan, Francisco Bagnato, María Florencia Barcía, Felicitas Beccar Varela, Leandro Blanco, Elisa Carca, Luis Cellillo, José De Leo, Flavia Delmonte, Lucrecia Egger, Owen Fernández, Juan Carlos Fiorini, Lucas Fiorini, Ana Geloso, David Hirtz, Walter Lanaro, Emiliano Lasala Reparaz, Agustín Maspoli, Nidia Moirano, María Lorena Petrovich, Daniela Reich, Claudia Rucci, Gabino Tapia y Carolina Tirapia.

Si bien la ley no prosperó por la falta de quórum, de las negociaciones también participaron los intendentes Julio Garro (La Plata) y Miguel Fernández (Trenque Lauquen); el ex vicegobernador bonaerense Daniel Salvador; el ex ministro de Gobierno Joaquín De la Torre; el presidente del bloque de Cambiemos en la Cámara de Diputados, Maximiliano Abad; y los diputados provinciales Santiago Passaglia y Maricel Etchecoin.

Luego del fracaso en la negociación, el bloque opositor publicó un comunicado titulado "Defendimos los intereses de los bonaerenses", donde explicaron que "las leyes impositivas requieren de tiempo para poder hacer un análisis detallado y exhaustivo de cada uno de los impuestos que el gobernador Axel Kicillof pretende aumentar. Por eso pedimos tiempo para trabajar".

Durante una entrevista con el Canal América, Kicillof acusó a la oposición de "dinamitar" la mesa de diálogo y les reclamó: "Está muy mal la gente, déjense de joder, siéntense y ayuden". "La oposición tomó la decisión política de que no tuviéramos ley impositiva. Hay intendentes radicales y también del PRO que forman parte de la oposición, a los que les estamos proponiendo, aunque no pensemos igual, que las políticas que llevamos adelante van a beneficiar a todos. Si no colaboran, va a haber un problema", advirtió.

"Está equivocado, porque nosotros ayudamos no sentándonos. Si nos sentábamos, dado que no hacían reformas a la ley, votábamos en contra y el proyecto llegaba a enero, se tenía que haber fijado que no dar quórum es para seguir conversando", respondió Costa en diálogo con Radio con Vos.

En la misma línea, la referente de la Coalición Cívica bonaerense Maricel Etchecoin aseguró que el proyecto de ley impositiva era "un golpe directo al bolsillo de los bonaerenses" y remarcó que "invitamos al oficialismo a proponer un debate serio y responsable sobre una iniciativa consensuada. Si es necesario darle tratamiento en extraordinarias durante enero, vamos a dar el debate pero esta iniciativa del oficialismo era un impuestazo con aumentos superiores a la inflación actual y los aumentos salariales".

"Vamos a debatir un proyecto de Ley Impositiva serio pero no vamos a tolerar caprichos de un gobernador que pareciera que busca un triunfo político a costa de los bonaerenses", agregó.

