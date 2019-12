Kicillof perdió los estribos con la oposición: "Déjense de joder, siéntense y ayuden"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, volvió a criticar el viaje privado de María Eugenia Vidal culpándola de no haber conseguido el quorum legislativo necesario para tratar la ley impositiva 2020.

“Los opositores empezaron a recorrer los canales de televisión diciendo que nuestro plan implicaba un impuestazo salvaje contra la clase media. Cosa que no habían dicho en las mesas de negociación", dijo Kicillof. "Simplemente necesitábamos contar con los recursos para atender las emergencias", explicó el mandatario al aclarar que se trata de un aumento impositivo de "escala progresiva", ya que "casi nadie vería una actualización de sus egresos en Impuesto Inmobiliario mayor que la inflación".

Kicillof acusó a Juntos por el Cambio de “hacer un show mediático” y una “oposición rabiosa”, y se quejó de la ausencia de la exgobernadora María Eugenia Vidal, a la que considera “jefa de la oposición” porque ella “tenía que acompañar”.

“La oposición tomó la decisión política de que no tuviéramos ley impositiva. Hay intendentes radicales y también del PRO que forman parte de la oposición, a los que les estamos proponiendo, aunque no pensemos igual, que las políticas que llevamos adelante van a beneficiar a todos”. “Si no colaboran, va a haber un problema", advirtió Kicillof al ser entrevistado el domingo por Jorge Rial (América TV)

El gobernador K negó que la ley signifique un “impuestazo” pese a advertir que Buenos Aires “está con un déficit enorme, con una deuda enorme y con graves problemas económicos y sociales”. “Eso no quita que uno se ponga a trabajar en vez de estar hablando de la pesada herencia, pero si no nos dejan ni siquiera hacer un aumento igual a la inflación del año pasado y un poco más para los más ricos, es porque están haciendo otro juego”.

“Necesitamos recursos, no estamos pidiendo más que la inflación y así y todo no va a alcanzar porque dejan 200.000 millones de pesos de faltante de caja para el año 2020, pero no estamos planteando un impuestazo que cubra ese agujero que deja Vidal”, explicó.

Kicillof dijo que no puede “comprender” el viaje de Vidal con su nueva pareja, el periodista Enrique Sacco. “Me parece que era una semana importante para que la jefa de la oposición se vaya, porque era una semana más hasta que se voten las leyes, acompañe. No sé si sabía algo”, aseguró el gobernador. “Yo me debo a los y las bonaerenses, no a un opositor que ahora se acordó de la clase media. Si al PRO y a Cambiemos le importara la clase media, no la hubiera hecho trizas como hizo durante 4 años”, se quejó. “Ahora, muchachos, acompañen un poco. Van a ver que si nos dejan trabajar va a mejorar un poco la cosa y esperamos que ayuden, también”.