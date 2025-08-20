El sentido fue tirar un mensaje contra los políticos que se aferran a los cargos a cualquier costo. O a favor de los que no lo hacen, dentro de los que se ubicó. Pero el posteo de María Eugenia Vidal en Linkedin pidiendo un trabajo en la actividad privada tras quedar afuera de las listas en la elecciones 2025 fue tomado "literalmente" y con humor en las redes. Entre las figuras conocidas primero apareció Alberto Samid, quien le ofreció un lugar en sus carnicerías, aunque este miércoles, quizá algo ansioso, se mostró decepcionado con ella. De todas formas, Vidal tiene otra opción, porque Guillermo Moreno sumó su propuesta, en su rol de comerciante ferretero.

En su programa de Radio Del Plata, al exsecretario de Comercio del kirchnerismo le mencionaron el "caso Vidal" e inmediatamente expuso su propuesta laboral para ela exgobernadora bonaerense. Dijo que no hace falta que mande un CV, que la contrata directamente, porque "las pibas venden bien ferretería".

La ve para el corretaje. "Sale con uno de los mejores vendedores míos para aprender el oficio y conmigo tiene laburo", aseguró el lider de Principios y Valores, expresión tradicionalista del peronismo. "Con el tiempo va a llevarse una moneda para la casa. Aparte está en la calle, se divierte", se entusiasmó.

Guillermo Moreno y una frase picante en la propuesta a Vidal

Moreno no se privó de la chicana. "Se va a comprar su auto... casa tiene, me parece...", lanzó, sin agregar datos pero en obvia alusión al costoso departamento de la actual diputada en una de las zonas más exclusivas de la Recoleta, escriturado en 2019.

El exfuncionario insistió con la propuesta laboral para Vidal: "Es un buen laburo, no te digo que se va a hacer millonaria, pero... así que si llama Vidal a la radio pidiendo trabajo, viene para Moreno".

Toda esta situación se originó en el posteo de María Eugenia Vidal en el sitio Linkedin, este lunes 18 de agosto, donde, palabras más palabras menos, contó que por no resignar convicciones y por oponerse a la alianza PRO-LLA no irá por ningún cargo. Entonces sale a buscar empleo.

La publicación en la red social para búsquedas laborales no pasó desapercibido para Samid, que sí es candidaro en estas elecciones: encabeza la lista de diputados nacionales de la Provincia de Buenos Aires por el Frente Patriota Federal, espacio presidido por el el dirigente Alejandro Biondini.

"Maria Eugenia: Yo te ofrezco trabajo en mi carnicería del mercado de Morón. Para el puesto de cajera. Eso sí, @maurividal te tenés que levantar todos los días a las 7 de mañana", ofreció en su cuenta de X el empresario, dueño de la cadena de carnicerías "La Lonja".

Si bien Vidal exhibió un currículum afirmado en el ámbito político y académico, también planteó su necesidad de "reinventarse". Si en serio ese es el camino, ya tiene dos propuestas ¿Evaluará alguna?

Último momento: Samid está decepcionado con Vidal y reabre la búsqueda

Puede ser que lo haya ganado la ansiedad o se trate de un forma de "presión". Lo cierto es que este miércoles Alberto Samid informó en X: "Habiendo pasado 24 hs del ofrecimiento laboral, les cuento que Maria Eugenia Vidal no se presentó a trabajar hoy en la carnicería de Morón. Por lo que el puesto queda vacante".

Despechado, cerró: "Se ve que a @mariuvidal le falló la alarma del despertador o que muchas ganas de laburar no tiene".

