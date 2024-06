El dirigente social Juan Grabois desplegó una autocrítica “con atenuantes” por la nerviosa audiencia judicial en la que se cruzó con la subsecretaria de legales del Ministerio de Capital Humano, Leila Gianni.

“Si yo pudiera volver el tiempo atrás no me hubiese enganchado en esa discusión. No estoy feliz ni contento con lo que pasó. Preferiría que no hubiera sucedido”, dijo el exprecandidato presidencial por UxP en el programa de Luis Novaresio en LN+.

El reconocimiento estuvo acompañado de cierta justificación: “Tengo mis atenuantes. Uno es que yo tengo sangre. El otro es que el formato del debate público que se impuso hace muchos años es así. Es muy difícil frente al planteo de chorro, gerente de la pobreza, etcétera, contestar como un caballero inglés”, argumentó.

“Y lo tercero, que es algo que me quedó de chico y lo tengo que cambiar, que es ‘al loco, loco y medio’”, agregó.

El martes, durante la audiencia en Comodoro Py por la denuncia por los alimentos retenidos, Leila Gianni y Juan Grabois se cruzaron y se increparon cara a cara, en un momento con ribetes de escándalo que quedó grabado en varios videos.

LT