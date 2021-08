Con miras a 2023, Larreta apuntala a Vidal y Santilli a días de la elección

En los pocos ratos libres que tiene Horacio Rodríguez Larreta se distrae con un rompecabezas que tiene desplegado en el comedor de su casa. Es uno de los hobbies que lo alejan de la gestión y de la campaña política. Es que el jefe de Gobierno puso sus fichas en dos batallas centrales para su futuro: las precandidaturas de Diego Santilli en Provincia y la de María Eugenia Vidal en la Ciudad. De sus resultados dependerá también el futuro reordenamiento de Juntos por el Cambio pensando en las elecciones presidenciales del 2023.

En ese marco, en el sprint final a dos semanas de las PASO, el jefe comunal diagrama con sus asesores las mejores opciones para el cierre de las campañas con una fuerte impronta de las principales figuras de Juntos por el Cambio. Es más: ya se grabaron imágenes de Patricia Bullrich y de Elisa Carrió (mientras termina de recuperar su salud). Incluso el ex presidente Mauricio Macri también participará de las últimas dos semanas: habrá spot con el “colorado” para el interior de la Provincia y con Vidal tendrá otra foto de apoyo.

Aunque Larreta cree que en ambos casos tanto Santilli como Vidal resultarán victoriosos, la clave será observar cuáles serán los números finales. Una encuesta de Poliarquía que circula por Parque Patricios dio buenos indicios en la provincia de Buenos Aires en la disputa contra el radical Facundo Manes.

Por ello, Santilli se concentrará en consolidar el voto en la Primera (en el norte y oeste del Conurbano) y la Tercera Sección Electoral (sur del Conurbano). En este contexto, está previsto que desembarque: el lunes en San Miguel y el martes estaría en Florencio Varela.

El interior de la Provincia es clave también: el “colorado” el miércoles estará en Ayacucho y Balcarce, el jueves por Tandil y Necochea y el viernes será la presentación de las propuestas vinculadas al trabajo y al empleo junto a Larreta en Olavarría, cabecera de la Séptima Sección Electoral. También tiene pensado volver a dos ciudades clave: Mar del Plata y Bahía Blanca. El larretismo sabe que Manes es más fuerte en el interior que en el Conurbano.

Otro eje de la estrategia será un fuerte raid mediático. El precandidato dará sesenta entrevistas en menos de quince días. Muchas de ellas con Larreta y otras con Graciela Ocaña, segunda en la boleta. De ellas, unas cuarenta son con canales de TV y de radio de alcance nacional, a ellos se le suman las notas con medios del interior bonaerense.

En cuanto a la política: continuará con la idea de no confrontar con Manes. Esto implica no debatir tampoco: “El debate que propone ayudaría a que el Gobierno cambie la agenda porque se van a potenciar las diferencias entre ambos”, explican cerca de Santilli. Ayer desde Chacabuco, junto al vicepresidente de la Legislatura porteña, Agustín Forchieri, lanzó: “Tenemos que ir votar el 12 de septiembre y decirle basta a un gobierno que no escucha y no se hace cargo de los problemas”.

Precandidata. Por su lado, Vidal tomó la campaña en sus manos como pocas veces. Endureció su discurso hace tres semanas y su lado “halcón” seguirá creciendo con los spots que grabó días atrás en el parque ubicado frente a la sede del gobierno porteño, en la calle Uspallata. Allí estuvo con el jefe de Gobierno y también con el economista radical Martín Tetaz, segundo en la lista, y Paula Oliveto, de la Coalición Cívica. El discurso se basa en “poner límites” y decirle “basta” al oficialismo.

El manejo de la pandemia por parte del Gobierno seguirá siendo un eje clave: “Nos decían que teníamos que tener sexo virtual”, disparó Vidal esta semana. Es una de las formas de consolidar el voto PRO porteño para que no fugue a otras opciones de aliados.

Paralelamente, ya hay imágenes de la presidenta del PRO que se grabaron en el predio al lado de la Mezquita de Palermo. Y habrá otra foto con Macri. No está decidido el formato: podría ser una entrevista juntos o una recorrida por la Ciudad. Ya habían estado juntos hace diez días en Retiro.

El jefe de la campaña porteña, Fernando Straface, abrió la mesa de decisiones de estrategia a la UCR y la CC. Es la primera vez en la historia que hay una conducción colegiada de una campaña política en Argentina. Eso sí, el miércoles en la presentación de propuestas de Vidal hubo una sola persona de Confianza Pública (Sol Méndez), el partido de Graciela Ocaña, que siquiera tenía una silla asignada aunque es precandidata a legisladora.

Mientras tanto, la candidatura de Javier Milei es una incógnita para el larretismo. Ven un crecimiento del economista pero tienen dudas del impacto real electoral. Si supera el 10%, según esos cálculos, será una gran elección y podría ir en detrimento de JxC. Por ello, lo ideal, piensan, es que Ricardo López Murphy se lleve esos votantes liberales. Por eso el viernes Straface estuvo con el Bulldog dialogando sobre la futura integración de la boleta: dependiendo del número, y dada la paridad de género, la segunda de la boleta, Sandra Pitta, podría quedar entre las primeras y López Murphy muy debajo de la boleta, lejos del Congreso “fuerte” que plantea en sus spots (ver aparte).

Por lo pronto, ayer Vidal estuvo con Martín Lousteau en Plaza Italia y allí criticó a Milei, quien había calificado a Larreta de “zurdo de mierda”. La ex vicejefa porteña respondió: “Es increíble, son declaraciones que revelan mucha agresión y mucha violencia. Eso no es lo que necesita nuestro país. Necesitamos personas en el Congreso con temple, con propuestas concretas. A los gritos y en soledad, no se cambia nada”.

Con todo, los resultados serán claves no solo para Larreta sino para el futuro de la oposición. “¿Qué van a decir los que cuestionaron a Horacio si nos va bien?”, se preguntaba ante

PERFIL uno de los ministros más influyentes en Parque Patricios. En definitiva, el rompecabezas electoral se completará con los resultados.