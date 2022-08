Con presiones piqueteras, se vuelve a reunir el consejo por el salario mínimo

Con la inflación golpeando y reclamos por doquier, el Gobierno se reúne este lunes de manera virtual con empresarios y representantes gremiales en el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, para definir un nuevo monto del SMVM. Será el segundo encuentro de este tipo en lo que va del año, tras el del 16 de marzo, en donde se selló la chance de revisar lo acordado, pero en septiembre.

Para la Casa Rosada, los tiempos cambiaron, y mucho desde el tercer mes de 2022, y considera que es hora de atender pedidos, con la necesidad de mostrar aunque sea un gesto para los sectores más vulnerables, en medio de una conflictividad social en ascenso: en las últimas semanas, las calles fueron copadas por Unidad Piquetera, el colectivo de movimientos sociales reacios al Frente de Todos, hasta por organizaciones de sintonía oficial, como la CGT y la UTEP. El eje de las protestas estuvo marcado por la economía.

Con respecto al nuevo número del SMVM, que desde este mes está en $ 47.850, ningún protagonista involucrado ofrece pistas aunque todos descuentan llegar a un nuevo entendimiento en una mesa en la que también se van a debatir temas referidos a las relaciones laborales, como la redistribución del ingreso, asistencia a desempleados, generación de empleo genuino y decente y combate al trabajo no registrado, entre otros.

Esas problemáticas también fueron tratadas el 16 de marzo pasado, en un cónclave en el que oficialismo, ejecutivos y referentes sindicales pactaron nuevos montos del salario mínimo y, además, determinaron la posibilidad de revisar el entendimiento. En esa instancia, se resolvió un alza del 45% sobre la base del mes en curso en cuatro tramos, que el Gobierno terminó adelantando luego de un reclamo de Máximo Kirchner.

El gesto oficial se dio en mayo y, en medio de la tensión en el Frente de Todos, mereció los elogios del líder de La Cámpora. “Gracias a Dios el presidente Alberto Fernández escuchó con buen tino y acompañó esa idea, por lo cual no le agradezco yo en mi nombre sino en el nombre de trabajadoras y trabajadores”, expresó el legislador en un acto.

Marchas piqueteras. El lunes, a las 9, Unidad Piquetera estará en Azopardo 802, sede de la CGT, para presentar la carta con el reclamo del monto del salario mínimo, que considera que debe estar en línea con la canasta básica alimentaria. Luego, concentrará en el Obelisco para marchar al Ministerio de Trabajo.

Y no descartan nuevas acciones de fuerza “para recuperar el salario y para que la crisis no la paguen los trabajadores. Las movilizaciones, cortes, acampes y hasta la acción distraccionista de la CGT, el último 17 de agosto, mostró la voluntad de lucha”, tal como repiten sus voceros. Según Silvia Saravia, coordinadora territorial de Libres del Sur, hoy “se incumple con la ley, el salario no debe alcanzar solo para comer, sino para tener vivienda, salud, educación y recreación. Es un momento muy difícil, hoy se debate cómo se distribuyen los recursos y este gobierno incumplió sus promesas de campaña, no empezó por los últimos, no garantizó la mesa de comida de los argentinos. Esta situación no da para más”.

Comercio negoció que se adelanta una cuota del 10,5% prevista para enero

Luego de semanas de negociaciones, el sindicato de Comercio acordó junto a la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (Udeca), adelantar para agosto el 10,5% previsto para enero 2023. El entendimiento es realidad tras la aceleración de la inflación de los últimos meses.

También quedó pautada una nueva revisión para comienzo de año. Desde el gremio que lidera Armando Cavalieri destacaron que la paritaria se extiende de abril de 2022 a marzo de 2023, y que a partir de lo firmado ya se incorporó al salario un 6% de abril, un 6% de mayo y un 6% de junio, mientras que para agosto estaba previsto un 10% y se añadirá el 10,5% acordado recientemente.

A su vez, en función de lo convenido, se agregará un 10% en septiembre y un 11% en noviembre, con lo cual al cierre del año el salario básico pasará a ser de $ 139 mil para los trabajadores y trabajadoras del gremio más numeroso del país.

Cavalieri, secretario general de Faecys, destacó sobre el entendimiento: “Logramos adelantar un tramo de la paritaria previsto para enero contemplando el impacto de la aceleración de los precios, tal como lo hicimos en abril pasado luego de los incrementos de los primeros meses del año”.