Bajó la cantidad de testeos en 29 de los 35 municipios del AMBA

Con la curva de contagios todavía en ascenso aunque con valores diarios estabilizados, lo que bajó fue la curva de los testeos. En 29 de los 35 municipios que conforman el AMBA en la última semana se hicieron menos hisopados que la semana anterior. Una cifra que dista de ser alentadora, sobre todo con una positividad del 47% y transitando uno de los peores momentos de la pandemia en Argentina.

El delay ya reconocido oficialmente en las fechas de confirmación de los fallecidos y la baja en la cantidad de testeos abren un interrogante: ¿se está viendo una fotografía real del Covid en el AMBA? Por ahora, la respuesta parece recaer en la cifra de ocupación de camas de terapia intensiva como el único indicador más certero.

En este contexto, son cada vez más los municipios que ya tienen una mayor incidencia de casos nuevos que la Ciudad de Buenos Aires. La semana pasada fueron cinco y esta vez seis. Así, en el promedio del Conurbano (ampliado) los números ya son similares a los de la Ciudad: hubo 204 casos nuevos cada cien mil habitantes del lado bonaerense y 229 en el porteño. Los distritos que la superaron fueron Avellaneda (331), San Martín (297), Quilmes (296), Lanús (276), Esteban Echeverría (250) y Morón (235). Almirante Brown, San Isidro, Tres de Febrero, General Las Heras, San Fernando y Lomas de Zamora también quedaron arriba de los 200 casos.

Este escenario, del virus con una presencia similar en gran parte del área metropolitana, termina de confirmarse justo en una semana donde bajó la cantidad de testeos realizados. Una explicación estaría en que el lunes fue feriado, por lo que es un día más donde la actividad de rastreo es más baja que lo habitual. Sin embargo, en la Ciudad se hicieron un 4% más de testeos que los siete días anteriores (19.900 contra 19.200). Y algunos municipios del Conurbano también muestran crecimiento: Malvinas Argentinas hizo un 19% más, Almirante Brown y Las Heras 8%, Luján 2% y Ensenada 0,5%.

En el promedio del AMBA, en tanto, hubo un 7% menos de personas testeadas. Desde casi 56 mil de la semana del 10/8 a los menos de 52 mil en esta última. En algunos distritos bajó más de un 10% la cantidad de muestras realizadas, como José C. Paz (17%), La Matanza (14%), Hurlingham (14%), San Martín (13%), Quilmes (13%) y Lanús (12%).

Desde el Gobierno bonaerense la semana pasada ya debieron implementar mecanismos, en algunas zonas, para poner límites a la cantidad de testeos que podía hacer cada municipio. El objetivo era “apelar a la racionalidad” ya que veían que había muchas muestras mal realizadas que después dificultaban el trabajo de los laboratorios, que ya venían con un cuello de botella importante y esto los complicaba más aún.

Positividad

Estos números, sin embargo, no vinieron aparejados con una baja sensible en la tasa de positividad de los testeos. Desde las primeras semanas de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda tener una tasa menor al 10% para saber que se está haciendo una cantidad adecuada de muestras. Mientras esa tasa no se alcance, bajar la cantidad de test termina siendo una mala señal.

En el AMBA esta semana se registró un 47%, levemente debajo de la semana anterior (48%). En la Ciudad, en cambio, la baja fue más pronunciada: de 43% a 35%. En ambos casos, la cifra sigue siendo elevada para poder detectar a tiempo los casos positivos e intentar así frenar los contagios.

Presidente Perón encabezó el ranking de positividad con el 63%. Lo siguen Quilmes (58%), Avellaneda, Lanús, San Martín y Morón (todos con 56%), Esteban Echeverría (55%) y La Matanza (50%).

Velocidad

La baja en la cantidad de testeos podría ser una de las explicaciones también para la reducción en el ritmo de crecimiento de casos que se dio. En el AMBA, por ejemplo, aumentó un 18% la cantidad de casos confirmados en la última semana. La anterior, ese crecimiento había sido del 25%. De los 35 municipios, además, solo tres crecieron a mayor velocidad: Pilar, Presidente Perón y General Rodríguez.

Precisamente, Pilar fue el distrito que creció con más intensidad (37%). Es un municipio que venía retrasado en la cantidad de casos confirmados. De hecho, día a día sumaba más casos sospechosos (testeados pero sin resolución) que confirmados o descartados. Recién hacia el fin de la semana pasada el número total de casos sospechosos bajó de un día al otro en lugar de seguir creciendo. De hecho, en la tasa de incidencia se ve reflejado el cambio. La semana anterior, Pilar había registrado apenas 83 casos cada cien mil habitantes y esta última subió a 191. “Le sacaron el cepo a Pilar”, ironizaban en el entorno de un intendente de una localidad cercana al ver los números.

Entre los distritos que crecieron a mayor velocidad también están Malvinas Argentinas (27%), La Plata (26%) y Luján (24%).

La Ciudad de Buenos Aires, por su parte, mostró el porcentaje de aumento más bajo desde que se empinó la curva: tuvo un 10% más de casos de una semana a otra. El ministro Fernán Quirós ya expresó a comienzo de semana que detectaban una baja en el promedio diario de casos. A diferencia de lo que ocurrió en el AMBA, puede verlo con optimismo ya que se dio con un crecimiento en la cantidad de testeos. ​