Brutal relato de una paciente de 25 años: "Me inyectaron en la garganta para que no me ahogue"

por Ramón Indart

La argentina Marisol San Román estaba en Madrid realizando una maestría. El 12 de marzo llegó al país en un vuelo de Iberia. Aterrizó con coronavirus, aunque aún no presentaba los síntomas. La joven tiene 25 años y terminó internada más de 10 días producto del virus que ya mató a 11.939 personas en todo el mundo. Y si bien no es una persona "de riesgo" para el sistema sanitario por su edad, vivió una pesadilla que vale la pena detallar para que se tome conciencia y se respete la cuarentena impuesta por el presidente Alberto Fernández.

Ya de regreso en su casa, aunque aún no tiene el resultado definitivo que le confirme que no posee el virus en su cuerpo, aceptó hablar telefónicamente con PERFIL para, precisamente, dar testimonio del peligro que representa el coronavirus.

PERFIL: - ¿Cuándo comenzaste con los síntomas?

Marisol: - Cuando llegué el 12 de marzo no tenias síntomas. Aterricé y me sentía bien. El día anterior estuve con mis amigos sin problema. Como eramos jóvenes pensábamos que no había drama. En el vuelo de Iberia no había resguardos sanitarios de ningún tipo, nadie tenía alcohol en gel, todo completamente descuidado. Activé el protocolo que recomendaban y me fui directo a casa. El 13, es decir al otro día, me levanté con un pico de fiebre. Y justo me mandaron un mail de la universidad avisando que había un positivo en el aula. Vino un doctor a domicilio y ni bien me vio me dijo que activaba el protocolo por la fiebre.

- ¿Qué pasó después?

- Me buscó la ambulancia y me llevaron a la Clínica y Maternidad Suizo Argentina que está sobre la calle Pueyrredón. Allí me hicieron cinco hisopados. Supuestamente en 72 hs máximo iban a estar los resultados (lunes 16/3), pero llegó recién el jueves porque el Malbrán estaba colapsado. El problema fue que me quisieron trasladar a la clínica Agote para el tratamiento sin tener el estudio confirmado. Por ende me negué. Una vez que mandaron los resultados ahí si me trasladaron.

- ¿Cómo te fuiste sintiendo?

- Me asusté muchísimo. Porque ni bien llegué, a pesar de los nervios, me dije a mi misma 'yo no tengo nada' pero me acordé que había cenado con una amiga en España que le dieron positivo. Y compartí su lápiz labial con ella. Una vez en la clínica me dieron muchas pastillas para dormir para que no me pusiera mas nerviosa, pero igual tosía demasiado. El sábado tuve el pico, no podía más del dolor. Después me empezó a doler la garganta y no se iba. Ese dolor fue el peor de mi vida. Por otra parte, como todo se activa sobre la marcha, te viven diciendo 'en breve te vas' pero no te vas.

- ¿Cómo fue el tramo final en la clínica Agote?

- Me costaba bastante respirar, entonces me daban ansiolíticos para que no me ahogue y me tranquilice. Una noche tuve un ataque de tos tan fuerte que terminé en el piso y ahí me empezó a doler un pulmón. Los médicos me metieron una jeringa en la garganta para que pueda respirar.

- ¿Cuándo fue eso?

- Ayer, viernes. Hoy me dieron el alta porque ya me tenía que ir. La médica no me hizo placa ni nada y todavía no tengo los resultados del negativo. Te digo más, el pulmón me sigue doliendo. Me pidieron que me aisle por los próximos 21 días.

- Por último. Viviste el tema en España, ahora en Argentina. ¿Cómo crees que reaccionamos acá?

- En España no había conciencia. Estaban todos los restaurantes llenos, cines, todos en la universidad. Recién la semana pasada se cerró todo. No había noción de que era tan fuerte el coronavirus. Acá hubo medidas mucho más rápido. Pero todos deben respetar la cuarentena.