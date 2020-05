El testeo a contactos estrechos, la nueva grieta entre Ciudad y Provincia

¿Cuánto es el número ideal de testeos de coronavirus que hay que hacer para avanzar en la flexibilización de la cuarentena? La discusión es recurrente, no solo entre funcionarios, sino también entre especialistas. En medio de la tensión entre la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia por la estrategia a seguir, el tema volvió a renacer y con un eje en particular: a quiénes hay que hacerle el hisopado. Y una diferencia sustancial que se está dando hoy entre las dos jurisdicciones gira en torno a los contactos estrechos de los infectados en los barrios vulnerables.

Cada argumento se para en sus propios especialistas. Unos miran la tasa de positividad y dicen que tiene que estar debajo del 10% para mostrar un buen nivel de testeos, como recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS). Otros llevan ese número por debajo del 3%, como muestran los países que más rápido lograron controlar la pandemia, como Corea del Sur, Vietnam, Nueva Zelanda o Taiwan. Algunos agregan también la tasa de mortalidad como referencia ya que la curva parece repetirse siempre como inversamente proporcional: a mayor cantidad de testeos, menor tasa de letalidad.

En el Conurbano bonaerense ya está en pleno desarrollo el programa Detectar que arrancó primero en los barrios vulnerables de la Ciudad. Hasta ahora tuvo resultados disímiles, considerando siempre que hay 1.800 villas en el Conurbano. En San Martín, en Villa Hidalgo, entre lunes y martes se hicieron test a 13 personas que fueron caracterizadas como sospechosas: 5 resultaron positivos (38% de positividad). El miércoles, en Villa Itatí, se le hizo el hisopado a 13 sospechosos. Al cierre de esta nota, 11 habían dado negativo y faltaban los otros dos resultados.

Situación distinta a la que se dio en la Ciudad de Buenos Aires, donde una vez que se puso en marcha el operativo Detectar en el Barrio 31 primero, y en la 1.11.14 y la 21-24, después, la tasa de positividad se disparó fuertemente. En esos barrios se llegó a superar el 50%.

La principal diferencia, entre uno y otro caso, es el tratamiento que se le está dando a los contactos estrechos de los casos sospechosos. En la Ciudad decidieron ampliar al máximo las posibilidades y están haciendo hisopados también entre las personas que estuvieron en contacto con los infectados. Este miércoles, por ejemplo, en las villas de la Ciudad se hicieron unos 340 hisopados.

La nueva definición de casos sospechosos habilitó a testear a los contactos estrechos con un solo síntoma leve en zonas de mayor riesgo como villas, geriátricos, cárceles o del sistema de salud.

En Provincia, la directiva no está siendo tan flexible: a los contactos estrechos se los deja aislados en sus casas. “Se les hace un seguimiento diario durante 15 días, si presentan síntomas ahí se les hacen los hisopados”, explican desde el gobierno bonaerense y también ratifican a nivel municipal, ya que son las intendencias las que participan activamente de los operativos y ponen los equipos para hacer el seguimiento de esos casos.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se metió de lleno en la polémica esta semana. “No es que cuando hay más testeos hay más casos, sino al revés, cuando hay más casos se hacen más testeos”, expresó ante la pregunta de periodistas el miércoles a la noche cuando salía de la Quinta de Olivos. Automáticamente, generó apoyos y rechazos.

El físico Jorge Aliaga, ex funcionario de Ciencia y Tecnología durante el gobierno de Cristina Kirchner, asegura que la frase es “absolutamente cierta” y que lo “central es detectar contactos de contagiados”. Pero sin hacerle el hisopado: “Testear no es necesario, más en barrios populares donde lo más probable es que todos los cercanos estén contagiados. Si aislás todo contacto, listo, se para. Sin testeo. No digo no testear, digo que no es lo central”.

En el plano opuesto, Adolfo Rubinstein, ex ministro de Salud durante el gobierno de Mauricio Macri, sostiene que para “buscar, detectar y aislar hay que testear, sobre todo a los asintomáticos”. En ese punto se muestra inflexible: a los asintomáticos los tenés que detectar para evitar que contagien. “Deberíamos estar haciendo arriba de 10 mil test por día”, asegura. Según el último reporte, el martes se hicieron 4.319 muestras (primera vez que se superan las 4.000 en un día).

Según la información que difundió La Nación, basado en datos del Ministerio de Salud de Nación, en la Ciudad se estaban haciendo a mediados de mayo 4.790 testeos cada millón de habitantes. En el Conurbano, en cambio, esa cifra bajaba a 1.920. Al medir por positividad, en tanto, la Ciudad estaba en 17,6% y la Provincia, en 8,2%. “Eso es porque no buscan a los contactos estrechos, con una buena pesquisa tendrían una mayor tasa de positividad”, dice Rubinstein.

En un principio, la Organización Mundial de la Salud recomendaba entre un 10 y 20% de positividad en los testeos para saber que era un nivel adecuado. El Gobierno siempre se basó en eso para rechazar las críticas. La propia OMS ahora recomienda menos de 10%. Sin embargo, hay especialistas que ya hablan de la necesidad de que esa cifra baje del 3%.

Lo sostiene, por ejemplo, Tomás Pueyo, ingeniero de Silicon Valley, quien ganó notoriedad cuando escribió un paper titulado “El Martillo y la Danza”, para describir, basado en la evidencia que fue recolectando de los distintos países, cómo debía ser el proceso de cuarentena y salida para controlar la pandemia. A fines de abril escribió otro titulado “Coronavirus: cómo hacer las pruebas y el seguimiento de contactos”, donde recomienda que para salir de la cuarentena es necesario que la positividad no supere el 3%. Cita casos de países con éxito y reseña que allí no solo usan los test para diagnosticar casos sospechosos, sino que “rastrean los contactos de los infectados y los someten a test, incluso si no tienen síntomas”.

No obstante, algunos especialistas también recomiendan mirar la tasa de letalidad para saber si uno está en un nivel alto de testeos o no. Si se compara con los países de la región, Perú (22.373 test por millón de habitantes), Chile (22.307) y Uruguay (10.261) encabezan el listado. Por la parte de abajo están Argentina (2.585) y Brasil (3.462). El ránking de tasa de mortalidad va en el sentido inverso: Brasil (6,5%) y Argentina (4,4%) encabezando y Chile (1%), Uruguay (2,7%) y Perú (2,9%) por el fondo.

En el área metropolitana la situación es similar. La Ciudad, que hace más testeos, tiene 3,7% de mortalidad, contra un 5,5% de la Provincia (con zonas del Conurbano arriba del 8%). La lógica es que cuando menos test se hacen es porque se está detectando solamente los casos sintomáticos.

Un infectólogo, que prefirió el anonimato por la sensibilidad del tema, rechaza que se miren las tasas y asegura que los testeos son un indicador “indirecto”. “Solamente son el reflejo de la estructura sanitaria que tenés. Para hacer mucho testeos, tenés que tener una buena estructura sanitaria, que pueda salir a buscarlos”, concluye.

En donde hay cada vez más consenso es que para la salida gradual del aislamiento obligatorio los testeos son necesarios para detectar rápido los focos de contagio. Y si no se afina esa herramienta, lo único que funciona para controlar la pandemia es la cuarentena.

