La Corte Suprema se reúne este jueves y podría definir los traslados de Bruglia, Bertuzzi y Castelli

La Corte Suprema de Justicia de la Nación vuelve a reunirse de forma virtual este jueves 22 de octubre y hay expectativa por la posibilidad de que decidan tratar el per saltum que presentaron los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli, para que el máximo tribunal opine sobre la constitucionalidad de sus traslados.

El encuentro de la Corte estaba previsto, de manera remota, a partir de las 11. Será la segunda reunión de la semana de los ministros Carlos Rosenkrantz, Elena Highton, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti. Para resolver la cuestión, se necesita el voto concurrente de tres de los cinco integrantes de la Corte, que deben coincidir en la decisión final aunque no es necesario que compartan los argumentos.

Si bien hay fallos previos que avalaban los traslados de los jueces en cuestión (realizados durante el macrismo y revertidos por el actual gobierno), se desconoce si el eventual fallo (si es que se formaliza hoy) será favorable o no al oficialismo actual. Desde que decidió abordar el per saltum, a fines de septiemnbre, hasta el martes pasado, durante el último encuentro, la Corte no había logrado una posición de mayoría sobre el tema.

Zaffaroni: si la Corte no acata traslado de los jueces, "estará bordeando el prevaricato"

La disputa por los traslados

Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli fueron trasladados en 2017 y 2018 para cubrir vacantes en la Cámara de Apelaciones y al Tribunal Oral Federal 7. La decisión se formalizó por un decreto del entonces presidente Mauricio Macri, sin acuerdo en el Senado. Los primeros dos confirmaron el procesamiento de Cristina Kirchner en la causa Cuadernos, y el tercero estaba al frente del Tribunal Oral que la juzgaría por esos hechos.

Este año, tras el lanzamiento de la reforma judicial, el Senado presidido por CFK decidió revertir los traslados, lo que fue confirmado luego por un decreto del presidente Alberto Fernández. El mismo día, la Cámara Federal de Casación Penal falló contra los tres magistrados, apoyó las resoluciones del oficialismo y dispuso que Bruglia debía volver al Tribunal Oral en lo Criminal Federal nro. 4 de CABA, Bertuzzi al Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de La Plata y Castelli al Tribunal Oral en lo Criminal Federal 3 de San Martín. Sin embargo, los traslados quedaron en suspenso cuando la Corte decidió aceptar el per saltum.

La baja del Ejecutivo a una reunión de la Corte, una nueva contienda contra Rosenkrantz

Bertuzzi, Bruglia y Castelli consideraron que en la suspensión de sus traslados se disfraza un ataque a sus garantías para desempeñarse como magistrados. Por eso recurrieron a la Corte pidiendo un salto por instancia, concedido a instancias del presidente del tribubal, Carlos Rosenkrantz, que convocó a un "acuerdo extraordinario" para abrir la máxima posibilidad legal a los tres jueces. Los traslados también son cuestionados por la oposición, que convocó a marchas "en defensa de la república" y contra la remoción de los magistrados de los cargos a los que fueron asignados en el gobierno anterior.

FF