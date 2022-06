El costado político de la novela entre el Chapa Retegui y Carlos Tevez

Las idas y vueltas que hubo por el rol que el ex entrenador de Las Leonas, Carlos el Chapa Retegui, quería desempeñar en el Club Atlético Rosario Central como director técnico junto a su amigo y ex futbolista, Carlos Tevez, no tuvieron el final esperado ni para él ni para el Apache. Luego de que la Ciudad le negara su licencia en la Secretaría de Deportes, decidió apoyar al ex Boca "desde afuera", y mantener su cargo en la gestión de Horacio Rodríguez Larreta. Pero detrás de esta novela deportiva, hubo un entramado político que comenzó en enero de este 2022.

La idea de Lousteau y Angelici y el reclamo de Los Halcones

La negativa a la licencia de Retegui llegó seis meses después de que asumiera, en el marco de un nombramiento que ya había hecho ruido interno en el PRO por su pasado ligado al Frente para la Victoria, cuando fue concejal del partido bonaerense de San Fernando entre 2015 y 2019, además de su estrecha relación con el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, también vinculado al mundo del hockey. Incluso, Retegui se había definido como "leal" a Cristina Kirchner en 2014.

Pero la apuesta de expandirse del jefe de gobierno porteño nació del radicalismo, específicamente de Martín Lousteau, uno de los posibles candidatos para heredar la Ciudad cuando concluya el mandato de Rodríguez Larreta, y del empresario y dirigente histórico de la UCR, Daniel Angelici.

Lousteau ya conocía desde hace muchos años a Retegui, y en el último tiempo habían intensificado su relación hablando de la crisis económica y social del país. Además, el senador de Juntos por el Cambio insistía con sumar a personalidades destacadas de distintos ámbitos al espacio opositor. Todo encajaba para que asumiera en el área de deportes de la Ciudad, donde también pesa fuerte la palabra del Tano Angelici, con quien también tiene vínculo directo el Chapa.

El voto de confianza de Rodríguez Larreta a esta iniciativa de Lousteau fue tan así que decidió elevar la jerarquía del área a una Secretaría, nombrando al ex Director Técnico de hockey. Muchos de los "Halcones" salieron a reclamar la decisión, aunque en estos meses se mantuvo un bajo perfil que calmó las aguas. Desde la Ciudad de Buenos Aires además destacaron la trayectoria deportiva, el interés social para incluir desde el deporte, y que se trata de un cargo ejecutivo en donde no habría una militancia política.

El cargo es del radicalismo a pesar de Carrió

Lo que estaba claro es que a pesar de las acusaciones y el veto de Carrió contra los herederos Angelici y Enrique Nosiglia, esa área quedaría en manos del radicalismo que conducen Emiliano Yacobitti, Nosiglia y el propio Angelici, ya que la otra opción con la que contaban era precisamente Juan Nosiglia, hijo del Coti.

Y entre otro de los vínculos directos de Angelici aparece Carlos Tevez, con quien compartió la oposición a Juan Román Riquelme en Boca Juniors. Retegui se había acercado al futbolista hace un tiempo ya que tenía interés en acercarse al mundo del fútbol.

Sin embargo, ni la voluntad de Tevez ni de Retegi alcanzó para convencer a Larreta de que ambas funciones serían compatibles, o que podría obtener una licencia en un cargo donde hay más de un interesado de la coalición para administrarlo.

Retegui acompañará a Tevez desde afuera

“No hay doble comando. Yo soy amigo personal de Tevez muy amigo de él y de la familia. Hace una semana Central tenía técnico y este proyecto salió de la noche a la mañana. Carlos me ofreció, pero hoy tengo una responsabilidad muy grande. Soy una persona honesta y sé de ética”, dijo Retegui.

Y concluyó: “Hay muchas familias que dependen de mí y no me voy a ir de la noche a la mañana y dejar gente en la calle. A Carlos lo voy a acompañar en todo lo que pueda porque lo quiero y es mi amigo de corazón”.

