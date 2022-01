Cambios de gabinete porteño: la bronca de Nosiglia, la llegada del “Chapa” Retegui y la sorpresa en Ambiente

El 10 de diciembre, cuando dejó su banca como legislador porteño, el radical Juan Francisco Nosiglia, uno de los hijos del Coti, comenzó a armar su equipo para desembarcar en el área de Deportes. Lo habló con funcionarios porteños y la promesa de su desembarco en ese lugar ya era un hecho. Miró presupuesto y organigramas. Se preparaba para asumir.

Pero, con el correr de diciembre, la UCR Evolución que responde al senador Martín Lousteau decidió cambiar sus fichas y lo marginó de ese cargo para que llegue Carlos el “Chapa” Retegui, cuyos antecedentes políticos se enmarcan en el kirchnerismo.

Acompañamos a Carlos "Chapa" Retegui en su presentación como Secretario de Deportes de la Ciudad. Fue DT de las selecciones argentinas de hockey y ganó medallas olímpicas. Sabe armar y liderar equipos y tiene un fuerte compromiso con lo social y lo público. pic.twitter.com/JmrhFEp14B — Martín Lousteau (@GugaLusto) January 13, 2022

Retegui viene del mundo del hockey, como entrenador de Las Leonas, lo que lo llevó a vincularse de manera asidua a Aníbal Fernández (quien estaba a cargo de la confederación del hockey), quien lo propuso para ser concejal del kirchnerismo en San Fernando. Ocupó esa banca entre 2015 y 2019.

En conferencia de prensa, Retegui se refirió a su pasado con el oficialismo. El flamante secretario de Deportes ensayó: “No es blanco o negro la vida. Hay grises, matices. Tengo amigos en los dos lados y eso no quiere decir que uno con respeto, con transparencia, con sinceridad no pueda colaborar o ayudar. Siempre dije que en lo que pueda colaborar en el deporte para mi país voy a estar disponible. En el gobierno nacional tengo muchos amigos y también en el gobierno de la Ciudad. Fui concejal y en estos últimos dos años no me tocó ser parte del Gobierno, y no quiere decir que haya dejado de tener el vínculo con mis amigos”, dijo.

Lousteau lo miraba a su lado con una sonrisa. También estaba el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y el jefe de gabinete porteño, Felipe Miguel.

Con todo, por estas horas se le busca un lugar en el organigrama de la Ciudad a Nosiglia, quien bufó por lo que consideró un ida y vuelta innecesario.

Deportes fue una de las áreas que Larreta le dio a sus aliados radicales, Lousteau y también el diputado Emiliano Yacobitti. Los cambios responden a fortalecer el acuerdo que el jefe comunal armó con la UCR en la Ciudad.

De hecho, hace un par de días salió en el Boletín Oficial otros de los lugares reservados para el centenario partido. Se trata de la secretaria de Medio Ambiente, quien quedó en manos de la ex titular del bloque del senador nacional en la Legislatura porteña los últimos cuatro años, Inés Gorbea.

Se trata de una ex diputada que tenía el visto bueno de Larreta, quien se llevó una muy buena impresión de su trabajo parlamentario durante estos años y, desde que dejó su banca, quería que se sumara al Gobierno porteño.

De perfil bajo, Gorbea llega al cargo luego de que la ministra de Espacio Público, Clara Muzzio, rezara para que no desembarcara allí Hernán Rossi, ex legislador del sector de Lousteau. Una plegaria que fue escuchada: Ambiente y Espacio Público comparten trabajo de gestión. Originalmente estuvo la propuesta que Ambiente sea anexado al ministerio de Muzzio, algo que por ahora fue desechado tras la negativa de UCR Evolución.

Por su lado, Rossi llegará al ministerio de Desarrollo Económico como jefe de gabinete de José Luis Giusti, el ministro a cargo. Ese cargo lo tenía la dirigente del PRO, Vicky Hassan, quien migró al tercer piso de Uspallata para dedicarse al área de Medios.

A su vez, el saliente titular de la cartera de Ambiente, Eduarco Macchiavelli, se ocupará de la secretaria de Asuntos Estratégicos y seguirá a cargo, como segundo del PRO nacional, del armado larretista por el país. Ahora con Diego Santilli sentado en la cabecera de la mesa.

