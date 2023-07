Crece la tensión en UxP por las primarias en los municipios K

Unión por la Patria exhibe orden a nivel nacional, con Sergio Massa a la cabeza para retener la Casa Rosada, pero en la provincia de Buenos Aires se libran distintas batallas internas que tendrán su desenlace el 13 de agosto. Son peleas que suben la temperatura de distritos de peso, como Tigre, Zárate y Hurlingham, con varios intereses de por medio.

En Tigre, el enfrentamiento entre Julio Zamora, actual intendente, que creció gracias al respaldo de la familia Massa, y su retadora, Malena Galmarini, esposa del ministro, escaló hasta tal punto que no tiene vuelta atrás, sobre todo tras el fallo que determinó que el jefe comunal no puede ir pegado a la boleta presidencial con la cara del hombre que conduce Hacienda.

Zamora no esperaba semejante desenlace y seguirá recorriendo calles con una campaña puramente local y que tendrá el apoyo de Juan Grabois. Como supo PERFIL, el líder de Patria Grande fue el primer dirigente que se comunicó con el alcalde y le prometió que seguirá en funciones después de las elecciones. “Vamos a ganar”, soltó el hombre que desafía a Massa. Su frase no fue al azar: ambos compartirán boletas en la próxima cita electoral, uno como prepostulante a jefe de Estado y el otro para retener un municipio caliente ante denuncias cruzadas.

Por ejemplo, el intendente aseveró que gente de su entorno recibió presiones, sostuvo que el ministro de Economía hizo todo lo posible para que su nómina no compitiera y que enhebró un pacto con Milei con tal de quitarle votos. Algo que del lado de Galmarini no se hacen eco: “El que insultó a Massa todos los días fue él, no controló absolutamente nada, la gestión está en todos los órdenes trunca. La gente se lo dice a Malena cuando camina por todos lados”, dicen ante este medio cerca de la titular de AySA.

En Hurligham, el clima es espeso porque pelean por el control del municipio Juan Zabaleta, en busca de un nuevo mandato, y La Cámpora, con Damián Selci, quien comandó la intendencia ante la licencia de Juanchi. Con ese puesto, el dirigente K se encargó de marcar diferencias notorias en materia de gestión. “El intendente representa el espacio de Alberto Fernández, yo siempre formé parte del espacio de Cristina”, lanzó en una entrevista.

Del otro lado, le sacan importancia al tema. De hecho, quienes conocen al exministro de Desarrollo Social cuentan que “tiene rojo el teléfono” por los mensajes de respaldo de gobernadores, sindicalistas y ministros. ¿Las encuestas que manejan? “Todos los sondeos serios nos dan arriba, estamos tranquilos, la gente valora la gestión”, lanzan desde el municipio.

Mientras, en Zárate, Osvaldo Cáffaro, el jefe comunal, se las verá con la esposa del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, Agustina Propato, diputada nacional. Es una disputa fuerte, en la que choca la estructura oficial contra la militancia, pero desde el entorno de la legisladora dejan en claro que todo el PJ se encolumna detrás de Propato, con Massa, Kicillof y Wado de Pedro “bancando”.