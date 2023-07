La interna de Unión por la Patria (UxP) en Tigre es de las más intensas que tiene el peronismo en el conurbano bonaerense. La puja entre las listas de Julio Zamora, actual intendente que busca ser re-reelecto, y las de Malena Galmarini, titular de AySA y esposa de Sergio Massa, sumó un capítulo decisivo este jueves por la tarde cuando la Cámara Nacional Electoral señaló que Zamora no podrá tener su boleta junto a la del ministro de Economía y precandidato a presidente.

La presentación del Frente Renovador tuvo el respaldo del propio Juan Manuel Olmos, vicejefe de Gabinete del gobierno de Alberto Fernández y apoderado, quien habló de una falta evidente de "comunión política entre todos los integrantes de las diferentes categorías". De esta manera, Zamora enfrentará a Galmarini en una presunta "desventaja" que explicó en diálogo con PERFIL.

"Estamos sorprendidos, enojados. Pero a la vez estamos acostumbrados a esto, sabemos cómo juega Massa. No tiene argumentos lo que plantean. Es para escribir un libro realmente. No sé si alguna vez pasó algo así, aunque en elecciones pasadas sí me pasó que no me quisieran dar la boleta larga, por eso armamos un partido vecinal, hicimos todos los trámites burocráticos, para competir en el peronismo que es donde nos sentimos representados. Y nuestra idea era esa, que se resolviera en una interna", reclamó.

Habrá PASO entre Galmarini y Zamora en Tigre: la Junta Electoral habilitó al intendente

Asimismo, enfatizó sus diferencias en los planos político y económico con Massa -que venía manifestando en campaña y generaron esta presentación del massismo en la CNE- pero consideró que no por eso tiene que quedarse sin la boleta del candidato oficial que tiene el apoyo de Cristina Kirchner.

"Es cierto que yo he planteado mis diferencias con respecto al rumbo económico y no es sólo lo que pienso yo, es lo que pensamos muchos de Unión por la Patria. Pero eso de ninguna manera amerita a que no me den la boleta. Ni siquiera es que la tenía que pedir a la boleta de Massa. Yo estoy unido al gobernador bonaerense Kicillof, él pide la boleta de Massa y entonces no podría pedir la impugnación de un candidato local. Y menos hacerlo por mis opiniones, que dicho sea de paso, las sostengo", consideró.

Por otro lado, aseguró que el diálogo está roto con Massa desde la última reunión que tuvieron hace un par de semanas, cuando el ministro de Economía, según Zamora, le dijo que usaría "todos los recursos necesarios para que la candidata sea su mujer".

Parte de esos recursos que le reclama Zamora a Massa son "interferir en la Justicia y vaciar mi gobierno", en referencia a que el candidato a presidente se llevó a funcionarios de Zamora a distintas áreas. "En lugar de preocuparse por los problemas económicos del país...", agregó Zamora.

Por este motivo es que ahora el intendente no sabe si podrá contar con el apoyo del oficialismo si gana la interna, además de que reclama que esta jugada expone al frente respecto de la oposición representada por el candidato Segundo Cernadas. "Siempre en el peronismo el que pierde acompaña, pero ahora después de esto no sé si puedo garantizar que sea así. Habría que preguntarle a ella qué piensa de esto también", detalló Zamora.

Entre los argumentos de Olmos en la resolución a la accedió PERFIL justificaban que "el hecho fáctico de compartir el cuerpo electoral debe tener intrínseca una mínima comunión política entre todos los integrantes de las diferentes categorías, máxime cuando se trata del Precandidato que encabeza en orden correlativo la boleta […], hecho que no se verifica en el caso del precandidato denunciado por sus públicas declaraciones".

En desarrollo

JD / HB