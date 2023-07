Tras las denuncias de amenazas contra el massismo, el intendente Julio Zamora fue habilitado para competir en las PASO de Tigre dentro de Unión por la Patria. Malena Galmarini, la directora ejecutiva de Aysa y esposa de Sergio Massa, había emitido un mensaje a la Junta Electoral para que le habilite la lista y competir.

Cerca de las 14 de este sábado 1 de julio, la Junta Electoral partidaria habilitó la lista de Zamora para competir en Tigre, poco después de que Galmarini hiciera un sorpresivo pedido a la Junta: "Amo a Tigre y a su gente como a pocas cosas en este mundo, y sé que puede volver a ser un lugar de referencia como lo fue con Ubieto y con Sergio Massa. Creo en la unión como mecanismo de suma de esfuerzos, pero también en la democracia y la competencia electoral como método para dirimir liderazgos".

"Si el intendente Julio Zamora quiere venir a las PASO de Unión por la Patria y competir abandonando las otras postulaciones que presentó en otros partidos políticos, bienvenido a las PASO", continuó la directora ejecutiva de AySA.

"Y si está dispuesto a acompañar a Massa, porque cambió de opinión en los últimos días, también bienvenido, porque nada más maravilloso para Tigre que un vecino nuestro sea Presidente", aprovechó para señalar la postulante a la intendencia.

Amo a Tigre y a su gente como a pocas cosas en este mundo, y sé que puede volver a ser un lugar de referencia como lo fue con Ubieto y con @SergioMassa. Creo en la unión como mecanismo de suma de esfuerzos, pero también en la democracia y la competencia electoral como método para… — Malena Galmarini (@MalenaGalmarini) July 1, 2023

"Le pido a la Junta Electoral de Unión por la Patria que autorice la candidatura y competencia del Intendente, porque nuestros vecinos de Tigre, que quieren más para su futuro, son los que tienen el derecho de elegir", finalizó contundente.

Las denuncias de amenazas de Zamora

El intendente del distrito al norte del conurbano en una entrevista con PERFIL señaló conflictos con el titular del Palacio de Hacienda. "Hablé con él y pretendía que me baje. Le dije que no y arrancó un trabajo subterráneo muy oscuro".

"Yo estoy firme para competir. Lo felicité porque la manera en la que logró su candidatura es encomiable y tiene mucho que ver con el modus operandi de lo que me está pasando a mí también", agregó Zamora.

"Le dije que me ponía a disposición para trabajar en el partido y que había decidido participar como intendente. Él me dijo que no iba a ser imparcial, entonces le respondí que revería la posición de lo que le dije y la manera en la que compito", dijo el jefe comunal.

De acuerdo al relato del actual intendente de Tigre, donde tiene su bastión y su casa, el ministro de Economía, a cambio de que se baje le hicieron una serie de ofrecimientos como ser diputado provincial, pero se negó. Y a partir de eso, dice, comenzó a sufrir una serie de "presiones" con un único objetivo: que se baje.

Las observaciones de la Junta Electoral a la lista de Zamora

La junta electoral observó la lista de Zamora en Tigre basándose en la "Resolución Número 12". La causa fue haberse presentado bajo diferentes sellos porque, ante la posibilidad de que Unión por la Patria no le habilite la lista completa, Zamora presentó su candidatura a intendente bajo otros dos sellos: Tigre Comunidad de Vida", un partido vecinal; y "Acción Comunal del Partido de Tigre", también de corte local.

"Me están pidiendo que decline supuestas candidaturas mías en otros partidos. Técnicamente no hay ninguna candidatura mía en otros partidos", puntualizó Zamora en diálogo con Radio Con Vos.

Por su parte, desde la Junta Electoral aclararon que no habían desestimado la candidatura, que solo le habían marcado la irregularidad y que debía dar de baja a sus postulaciones en otros frentes electorales, cosa que hizo y por eso se habilitó su postulación.

Cómo está conformada la Junta Electoral de Unión por la Patria en la Provincia

La Junta electoral de Unión por la Patria en territorio bonaerense está presidida por el ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires y precandidato a renovar la intendencia en Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini. También forman parte de ella la ministra de Ambiente, Daniela Vilar; el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares; el vicepresidente massista de la Legislatura bonaerense Rubén Eslaiman; el diputado provincial Juan Pablo de Jesús; Margarita Recalde; la senadora provincial Teresa García. El diputado provincial massista Ramiro Gutiérrez; la dirigente de Nuevo Encuentro Florencia De Luca; y la presidenta del IPS, Marina Moretti.

RB / GI