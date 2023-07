Zamora contra Massa: "Estamos enojados y no puedo asegurar que si perdiéramos acompañaríamos a Galmarini"

Las diferencias entre Julio Zamora, intendente de Tigre, y el matrimonio que componen Sergio Massa y Malena Galmarini llegaron a un punto de quiebre total este jueves, cuando la Cámara Nacional Electoral dio lugar al pedido del Frente Renovador para que el jefe municipal no pueda tener al ministro de Economía y precandidato a presidente en su boleta en las primarias, donde deberá enfrentar precisamente a la titular de AySA.

En diálogo con PERFIL, Zamora cuenta lo que le dijo Massa la última vez que se vieron y denuncia que le vaciaron su gobierno para debilitarlo. Además, dejó acusaciones de convivencia entre el massismo y el espacio de Javier Milei, La Libertad Avanza, y se mostró a favor de las elecciones indefinidas de intendentes.

-Acaban de resolver que no podrán tener en su boleta a Sergio Massa a pesar de compartir el frente político. ¿Cuál es su primera reacción?

-Estamos sorprendidos, enojados. Pero a la vez estamos acostumbrados a esto, sabemos cómo juega Massa. No tiene argumentos lo que plantean. Es para escribir un libro realmente. No sé si alguna vez pasó algo así. Pero en elecciones pasadas sí me pasó que no me quisieran dar la boleta larga, por eso armamos un partido vecinal, hicimos todos los trámites burocráticos, para competir en el peronismo que es donde nos sentimos representados. Y nuestra idea era esa, que se resolviera en una interna.

-Parte del fallo habla de diferencias de “comunión política” entre usted y Massa y Galmarini. Desde lo discursivo usted venía diferenciándose bastante del rumbo económico que conducía Massa, y pedía un cambio…

-Es cierto que yo he planteado mis diferencias con respecto al rumbo económico y no es sólo lo que pienso yo, es lo que pensamos muchos de Unión por la Patria. Pero eso de ninguna manera amerita a que no me den la boleta. Ni siquiera es que la tenía que pedir a la boleta de Massa. Yo estoy unido al gobernador bonaerense Kicillof, él pide la boleta de Massa y entonces no podría pedir la impugnación de un candidato local. Y menos hacerlo por mis opiniones, que dicho sea de paso, las sostengo.

-¿Y qué es lo que pasó en el medio para que se tuviera que llegar a esta insólita instancia?

-Lo que pasó acá es que de un problema familiar el precandidato a Presidente (Massa) lo traslada a la política para beneficiar a la candidatura de su esposa. Y eso pone en riesgo el triunfo del peronismo en Tigre.

-Es cierto que la oposición viene creciendo y todas estas semanas el foco estaba puesto en la interna del peronismo en Tigre. ¿Qué números manejaba usted en expectativa de voto antes de esto?

-No me gusta hablar bien de mí pero la verdad es que hemos tenido una buena gestión municipal y por eso tenemos encuestas que nos daban ganando 3 a 1 la elección con respecto a Malena Galmarini y 2 a 1 con respecto a Cernadas (candidato opositor). Esto es a partir de una encuesta presencial de 600 casos, que sabemos que no es tan lineal. Eso muchas veces se traslada en un determinado porcentaje, pero nos daba una buena señal.

-Y ahora cambia el escenario…

-Y ahora con esto se cambia el escenario, pero creo que nos va a ir bien. En el escenario anterior con las dos boletas era el candidato mas votado. Hoy no sé. Pero creemos que nos fortalece esto. Hemos recibido una cantidad enorme de mensajes de vecinos apoyándonos.

-Para entender algo técnico: ¿si usted ganara la interna, tampoco podría tener la boleta de Massa?

-Es algo que ahora no estoy seguro y vamos a tener que chequear, por lo que entiendo, en el caso de que yo gane la elección, no podría tener a Massa.

-¿El que pierde acompaña?

-Para cualquier peronista como nosotros sí, el que pierde acompaña. Pero esto nos deja un sabor amargo ahora. Hoy no puedo decir eso con seguridad. Estamos muy enojados con el precandidato presidencial (Massa), intervino en la Justicia con argumentos endebles. Se puede dilucidar una injerencia política en la Cámara Electoral. Habría que preguntarle a ella (Malena Galmarini) si acompañaría. Porque en los hechos, la última vez no me acompañaron.

-Esta interna es una de las más fuertes. ¿Qué tantas diferencias tienen con la campaña del massismo?

-En estas elecciones vimos mucha promiscuidad con la política, por ejemplo en los acuerdos en las listas con La Libertad Avanza, con Milei.

-Imagino que diálogo con Massa no hay. ¿Cuándo fue la última vez que hablaron?

-Es imposible que haya diálogo en estos términos. Hubo amenazas incluso. Hace algunas semanas atrás me junte con Massa para decirle que iba a ser candidato y él me dijo que iba a poner todos los recursos necesarios para que la candidata fuera su mujer. En lugar de ocuparse de los problemas económicos del país…

-¿A usted le hubiera gustado que la interna fuera a nivel nacional también, no?

-Es que en realidad si bien hay un candidato “oficial”, está la lista de Grabois. Hay una interna de hecho. Lo plantee siempre, me hubieran gustado unas PASO a nivel nacional, unas PASO a nivel local también. Y Axel el único en la provincia. Y después ahí sí, el que pierde acompaña.

-Pero usted tampoco es que con esas diferencias que dice tener con Massa apoyó explícitamente otra candidatura de las que había. Ni la de Grabois ahora.

-Tengo mis diferencias con Massa, pero creo que no es mi interna, por eso traté de tomar distancia también de Grabois. Hay un candidato oficial apoyado por Cristina y yo sigo esa estrategia en mi campaña.

-Podría ser su tercer mandato ¿Qué piensa de las re-reelecciones?

-En los gobiernos locales la gente valida todos los días al intendente. Y si no lo validan, a los cuatro años le sacan tarjeta roja. En otros países del mundo civilizado también hay elecciones indefinidas. Se trata de pensar lo que quiere la comunidad. Es para llevarlo a debate, no creo que se trate de un conflicto de alternancia de poder democrática.

-Toda esta interna le ha dejado pérdidas. Gente de su gabinete que se fue, concejales con los que tomó distancia.

-Hoy están trabajando en el gobierno nacional muchos de mi gabinete. Así es como se maneja.

-¿Cómo se maneja?

-Dijo que iba a utilizar todos los recursos. Y vacía mi gobierno, hace renunciar funcionarios, ofrece cargos. Se fue mi subsecretario de Seguridad a la gerencia de ferrocarriles, se fue mi secretario de Hacienda al Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, se fue mi candidata suplente a concejal como jefa de Anses de Tigre. Hay una actitud de Massa para socavar mi legitimidad como intendente.

-Al votante suyo le representa la continuidad. Le pregunto la continuidad de qué modelo y qué diferencias tiene ese modelo con el massismo, y cuáles son sus propuestas.

-No sólo expresamos la continuidad sino que expresamos el futuro. Estamos haciendo un hospital, estamos haciendo dos microestadios, dos teatros, una pista de atletismo. Es un municipio que sigue haciendo a pesar de estas adversidades. No queremos que sea un escandalo que provoca Massa.

Ellos tienen a la política y al poder como dominio y nosotros como servicio. Esa es lo que nos divide. La Salud también. La candidata (Galmarini) piensa que hay que trabajar mucho en la prevención de la salud cuando es lo que dice la ley, nosotros creemos que ante la carencia de los hospitales públicos tenemos que construir un hospital nuevo. Eso es fundamental. Y después innovamos, las políticas de microestadios y teatros es nuestra. De seguridad la comenzó Massa pero la profundizamos nosotros.

