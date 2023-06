Sergio Massa está envalentonado por su candidatura a presidente en el marco del acuerdo en Unión por la Patria. Por estos días tiene el foco puesto en la economía y la negociación con el Fondo Monetario por un nuevo desembolso, el comienzo de la campaña y el impulso de la candidatura a intendenta de su esposa, Malena Galmarini, en Tigre.

En ese distrito del norte del conurbano bonaerense, el intendente actual, Julio Zamora, quiere reelegir, pero en una entrevista con PERFIL señaló al titular del Palacio de Hacienda. "Hablé con él y pretendía que me baje. Le dije que no y arrancó un trabajo subterráneo muy oscuro".

Zamora dice estar muy preocupado. En los últimos días fue noticia porque inscribió su precandidatura en tres espacios políticos diferentes: la Agrupación Vecinal Tigre Comunidad de Vida, Acción Comunal y Unión por la Patria. Pero en el ex Frente de Todos, con boleta corta, sin la categoría de presidente que lleva el nombre de Massa, el ex intendente de Tigre con quien Zamora contó que habló en la antesala al cierre de listas.

"Con (Sergio) Massa hablé y pretendía que me baje, que baje mi candidatura. Yo estoy firme para competir. Lo felicité porque la manera en la que logró su candidatura es encomiable y tiene mucho que ver con el modus operandi de lo que me está pasando a mí también", narró Zamora.

"Le dije que me ponía a disposición para trabajar en el partido y que había decidido participar como intendente. Él me dijo que no iba a ser imparcial, entonces le respondí que revería la posición de lo que le dije y la manera en la que compito", dijo el jefe comunal.

Zamora: "Son presiones de funcionarios de Massa"

De acuerdo al relato del actual intendente del partido, donde tiene su bastión y su casa, el ministro de Economía, a cambio de que se baje le hicieron una serie de ofrecimientos como ser diputado provincial, pero se negó. Y a partir de eso, dice, comenzó a sufrir una serie de "presiones" con un único objetivo: que se baje.

En ese contexto, explica las sorpresivas renuncias de cuatro funcionarios clave de su gabinete en la Municipalidad.

Luego de conocerse que se presentó en tres listas diferentes, se supo que pegaron el portazo el Secretario de Gobierno y de Protección ciudadana, Mario Alberto Zamora, su hermano; el secretario de Hacienda, Aníbal Mastroianni, el de Protección Ciudadana, Pedro Ridosz; y el subsecretario de Redes Urbanas, Alberto Vegnaduzzi. A todos ellos se niega a involucrar en la trama que denuncia, aunque Zamora está convencido de que sus dimisiones se enmarcan en ella.

"Hay una presión para que mis funcionarios renuncien. Es un trabajo subterráneo muy oscuro que realmente afecta la Democracia. Me encantaría que se defina la Junta Partidaria de Unión por la Patria, así dejo caer mis otros partidos y puedo competir libremente", le dijo Zamora a este medio. Y agregó: "Acá también hay una operación mediática clara, hay medios utilizados de una manera muy fea para la Democracia".

Ante la consulta de quién o quiénes están detrás de la maniobra que denuncia, Zamora no dudó. "Son presiones de funcionarios de (Sergio) Massa a mis funcionarios para que renuncien", apuntó.

La polémica por las tres listas

Cuando terminó el plazo para la inscripción de las listas se supo la movida del intendente de Tigre. "No es la primera vez que lo hacemos ni tampoco la primera vez que lo hace un dirigente", se excusó.

Malena Galmarini se lanzó para competir por la Intendencia de Tigre.

Y explicó: "Venimos de un proceso que arranca en 2019, cuando me inscribí para competir y me dijeron que no me iban a dar boleta, que iba a tener una corta. Al igual que en ese momento, que de entrada no iba a competir en igualdad de condiciones, ahora tengo la necesidad de tener otra herramienta electoral por las dudas de que haya alguna arbitrariedad en la Junta Electoral partidaria de Unión por la Patria y que me dejen afuera".

Según Zamora, su estrategia "es una salvaguarda a los efectos de que si me dejan sin lista o producen alguna arbitrariedad que no me permita unir mi boleta a la del gobernador, tengo la posibilidad de optar por otro partido".

Más llamativo aún resulta que el jefe comunal de Tigre haya decidido tener su precandidatura no en dos partidos, sino en tres.

Ante eso, recordó que en 2019 se presentó dentro de su partido vecinal y que "mis contrincantes, del sector de Massa, también se presentaron en mi partido con otro candidato de apellido Zamora". Ahí, dijo, "tuve que recurrir a otro partido para presentarme solo, porque estaban incidiendo en la vida democrática de mi partido".

