Julio Zamora, intendente de Tigre, afirmó que su precandidatura será acompañada por las boletas de Sergio Massa y de Juan Grabois. “Tengo mis dudas respecto a mi voto y las voy a saldar en el transcurso de los próximos días”, aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (101.9).

¿Qué está sucediendo en Tigre respecto a la habilitación de las candidaturas?

Estos tironeos son propios de toda definición en materia de candidaturas en cualquier espacio político. Obviamente, el hecho de que un precandidato a presidente esté involucrado le da un valor mayor.

Yo siempre pedí participación en igualdad de condiciones dentro de mi espacio político, que es el peronismo, y la junta electoral decidió que puedo participar. Dicho esto, esperemos que las tensiones terminen. Yo estoy recorriendo mi barrio y hoy tuve un acto muy emotivo en el que se nombró “Rodolfo Walsh” a una escuela y tuvo la participación de toda la comunidad. Estos son los valores que hay que rescatar.

Que a 40 años de la vuelta de la democracia se rescate la figura de un periodista y un militante político es una forma de releer nuestra historia y de poner en valor a personar que en su momento estuvieron invisibilizadas en la sociedad.

En este marco voy a compartir, de forma democrática, sin golpes bajos, y tratando de explicarle a la comunidad de Tigre por qué pretendemos continuar en una gestión de gobierno que tiene muchas cosas hechas y otras tantas por hacer.

Teniendo en cuenta lo que me dice, entiendo que ya no existen problemas electorales en el municipio de Tigre.

No tenemos que ver como problemas las cuestiones electorales. Los vecinos de Tigre no están pensando en una interna política, y necesitan ver realizaciones como las del Hospital de Alta Complejidad para Adultos, algo que es una asignatura pendiente para nuestra comunidad, dos teatros municipales, dos microestados, nadie me pregunta por la interna.

Nosotros vamos a explicarle a la gente cuál es el futuro que vemos para Tigre, que ahora tiene una infraestructura importante en materia de agua. Mi contendiente es titular de Aysa y la verdad es que Tigre creció y lo reconozco. Lo que aspiro es que el electorado de Tigre pueda elegir al mejor candidato del espacio.

Alejandro Gomel (AG): ¿En las PASO va a ir con boleta corta, encabezada por Massa o por Grabois?

Vamos a ir con las dos boletas, tanto la de Grabois, como la de Massa. Lo que tendrán en común todas las boletas es la figura de Axel Kicillof, que era lo que deseábamos, algo que nos va a permitir tener mucha más potencia electoral.

En un principio la idea era no dejar poner su boleta con la de Massa.

En todos los partidos hay miradas distintas, yo no veo que Sanders no vaya después en la boleta con Biden. Hay que remover esos obstáculos porque complican el triunfo y el éxito electoral de nuestro espacio.

¿Por cuál candidato a presidente va a votar?

Me reservo quién es mi candidato a presidente en la PASO de Unión por la Patria. Voy a ver la evolución de esta campaña para decirle a mis vecinos. Hoy vino el candidato a presidente y ministro de Economía a Tigre, en el marco de una entrega de pases para los vecinos isleños y las autoridades nacionales no me invitaron, algo que ya me había pasado.

Tengo mis dudas respecto a mi voto y las voy a saldar en el transcurso de los próximos días cuando vea cuál es la actitud que tienen los candidatos. Creo que tanto Grabois como Massa deben tener una actitud amplia, tanto con mi candidatura como con la de mi contrincante.

No le voy a pedir imparcialidad afectiva a Massa, pero sí imparcialidad en la distribución de los recursos públicos que son de todos los argentinos.

