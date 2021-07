Cristina Kirchner apuntó a Lousteau por "comparar muertos por Covid con desaparecidos en Dictadura"

La vicepresidenta Cristina Kirchner elogió este jueves 22 de julio el discurso pronunciado por la senadora del Frente de Todos, Silvia Sapag, en el que criticó a su colega del radicalismo Martín Lousteau, por cuestionamientos que había hecho sobre el manejo de la pandemia y una polémica comparación con los desaparecidos en la última dictadura militar.

"Razón y emoción pocas veces confluyen tan armónicamente", escribió Cristina Kirchner en Twitter sobre la exposición de Sapag en respuesta a Martín Lousteau, quien había manifestado que "las víctimas de la pandemia eran tres veces las del terrorismo de Estado"

"Quiero compartir la intervención de la senadora Sapag en la última sesión, refiriéndose a la comparación que se efectuara entre los 30.000 desaparecidos por la dictadura y los 100.000 fallecidos por la pandemia", concluyó la vicepresidenta.

La publicación de Cristina Kirchner sobre el discurso de Sapag contra Lousteau desde el Senado.

El discurso de Sapag que "emocionó" a Cristina Kirchner

Durante una sesión especial, cuyo principal objetivo fue el de debatir respecto de las cuestiones de privilegio, la legisladora sostuvo que "el señor Lousteau compara lo incomparable", y planteó que deseaba saber cuál fue la intención de sus palabras.

"Si es disminuir la responsabilidad de la dictadura, sólo tuvieron 30.000 ante los 100.000, o confundir y mostrarnos tres veces peores que la dictadura", señaló la senadora del Frente de Todos en respuesta a la crítica de su par radical.

Sapag también hizo un repaso de todos los cargos que ocupó Lousteau y agregó: "Infiero que tiene capacidad crítica y de razonamiento, tiene una lógica analítica, conocimiento de la ambigüedad y la intencionalidad en el lenguaje".

"La edad del senador radical Lousteau, su formación y experiencia, indican que no es creíble que no distinga la diferencia entre ambas cuestiones igual de importantes. Esto no es porque no tenga entendimiento", concluyó

Acto seguido, Cristina Kirchner se hizo eco del video de la senadora neuquina criticando a quien fuera su primer ministro de Economía de su primera gestión presidencial y lo difundió a través de sus redes sociales junto al elogio para Sapag.

