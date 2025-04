La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner se sumó a la polémica tras las declaraciones de la titular del FMI, Kristalina Georgieva, en respaldo al rumbo económico del Gobierno. La ex mandataria compartió una extensa publicación en su cuenta de X en la que calificó los dichos de la economista búlgara como una "insolencia" y aseguró que los "cambios" que propone el organismo internacional arruinaron al país.

El mensaje de la presidenta del PJ comienza dirigiéndose directamente a la directora del organismo internacional de crédito con el mismo estilo que la ex jefa de Estado viene usando para cuestionar la gestión de Javier Milei. “Che, Kristalina…”, empieza el escrito.

“La semana pasada los argentinos estábamos de luto por la partida del querido Papa Francisco, nuestro compatriota. Y, la verdad, no daba para estar pendientes de cada insolencia que se diga desde afuera… Pero tampoco te la voy a dejar pasar”, sigue el comunicado.

En su mensaje, la ex presidenta cuestionó el préstamo otorgado bajo el gobierno de Mauricio Macri y aseguró que “el cambio” que celebra el Fondo Monetario arruinó al país. “En 2015, ganó Macri con ese eslogan y con la promesa de que nadie iba a perder nada de lo que ya tenía porque sólo se iba a “cambiar” lo que estaba mal. Sin embargo, lo que vino fue ajuste, endeudamiento récord (con ustedes solos nomás, 45.000 millones de dólares), fuga de capitales, tarifazos, caída del salario, cierre de fábricas y pérdida de soberanía”, expresó Cristina Kirchner.

Y agregó: “El “cambio” que ustedes celebran, nos arruinó. y ahora volvió, en versión recargada, de la mano de Milei. Sí, ya lo creo que volvió el “cambio”… ¡El que les conviene a ustedes, Kristalina!”.

El acalorado mensaje de la ex mandataria llega luego de que la directora del organismo emitiera opiniones muy controvertidas sobre el camino que debe seguir el país de cara a las elecciones de octubre. “Domésticamente, el país tendrá elecciones, como saben, en octubre, y es fundamental que no descarrile la voluntad de cambio. Hasta ahora no vemos que ese riesgo se materialice, pero insto a Argentina a mantener el rumbo”, dijo Georgieva.

Horas más tarde, la titular del FMI tuvo que aclarar sus dichos y aseguró que no se refería a lo que debían hacer los argentinos en las urnas, sino a que el Gobierno no cambiara de rumbo con el objetivo de lograr mejores resultados en las elecciones.

“Con Néstor y esta servidora, la historia fue otra. Pagamos toda la deuda con el FMI. Lo hicimos por soberanía, por dignidad pero, por sobre todas las cosas, porque sabíamos (y sabemos) que un país se construye con desarrollo económico e inclusión social. Y ojo… también pagamos para no tener que soportar más insolencias e injerencias como la tuya, que sólo han traído dolor y miseria a los argentinos”, agregó la ex mandataria en su publicación.

Más adelante, Cristina Kirchner se refirió a la situación de la argentina a casi un año y medio de gobierno de Javier Milei y responsabilizó al FMI por traer a su “mejor alumno”. “El consumo sigue en caída libre desde hace 16 meses. Más de 180.000 empleos destruidos en el sector privado”, remarcó.

“El jueves pasado, YPF anunció que se cayó la inversión de la planta de GNL en Río Negro. Tal como dije, se van a llevar el gas de Vaca Muerta sin valor agregado, porque el proceso de licuefacción lo van a llevar a cabo buques de bandera extranjera”, agregó.

“Las exportaciones, gracias al “dólar de diseño” del “economista experto en crecimiento económico con y sin dinero”, no alcanzan a cubrir la salida de dólares por importaciones y servicios. Y desde junio de 2024 tenemos la cuenta corriente en rojo. En 10 meses se fueron casi 12 mil millones de dólares, o sea… Lo mismo que le diste a Milei en el último acuerdo. ¡Un “genio” tu economista de la motosierra, señora del Fondo!”, señaló la ex presidenta con vehemencia.

Y cerró con una advertencia: “Te aviso algo, Kristalina: tarde o temprano el pueblo va a volver. Va a encontrar la forma, el momento, las personas adecuadas y las banderas necesarias para enfrentar este modelo de empobrecimiento que ustedes fomentan desde hace décadas. Porque los pueblos también tienen memoria y dignidad”.

Antes de terminar su mensaje, la ex mandataria también dirigió unas palabras a Javier Milei y le reprochó haber llegado tarde a la despedida del papa Francisco en el Vaticano. “Lo tuyo en Roma… ¡Un papelón, hermano! Lula y Macron llegaron al velatorio para homenajear a Francisco, como corresponde, antes que cerraran el féretro. ¿Y vos aterrizaste en Roma cuando ya habían cerrado la Basílica de San Pedro? Haceme el favor… fíjate quien te maneja la agenda y el protocolo… y echalo o echala”, afirmó.

En una segunda postdata agregó unas palabras para los legisladores que respaldaron el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el mismo tono coloquial y burlón. “Para la gilada autóctona y para los levanta manos que en el Congreso aprueban cualquier cosa que tenga el sello del FMI, les dejo un artículo de Clarín del 12 de abril del 2006 que informa textual: “Tras los pagos de argentina y brasil, el FMI tiene que hacer su propio ajuste”. “Achicará sus gastos y venderá parte de sus reservas en oro porque dejó de recibir los intereses por los créditos a los países que cancelaron el total de sus deudas”. ¡Mamadera!…”, cerró la ex presidenta.

El repudio a las declaraciones de Kristalina Gerogieva

Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, tuvo que brindar aclaraciones este viernes 25 de abril sobre sus dichos de la jornada previa, que se interpretaron en Argentina como un llamado a votar por La Libertad Avanza. La funcionaria internacional especificó que su mensaje era un planteo al gobierno de Javier Milei para mantener el rumbo económico.

“Domésticamente, el país irá a elecciones en octubre próximo y es importante que no se descarrile la voluntad de cambio. No vemos ese riesgo que se pueda materializar, pero urgimos a la Argentina a mantener el rumbo”, sostuvo Georgieva este jueves durante las Sesiones de Primavera del FMI y el Banco Mundial (BM), que se celebran en Washington, Estados Unidos.

Sus declaraciones fueron tomadas como un respaldo electoral en Argentina, y la oposición a Milei salió a repudiarla. El Partido Justicialista la acusó de "intromisión electoral" y tildó el nuevo acuerdo con el FMI, por 20.000 millones de dólares, como “otro préstamo político, similar al otorgado a Mauricio Macri en 2018”.

“Las declaraciones de Kristalina Georgieva son un escándalo y una gravísima intromisión en la vida democrática de nuestro país“, afirmó por su parte el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Tras el revuelo, Georgieva le bajó el tono a sus declaraciones y aclaró que se trataba de un mensaje para que la propia gestión libertaria mantenga el rumbo económico de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre próximo.

“Las elecciones son para los argentinos, no para nosotros. Lo que hemos aprendido de la experiencia es que muy a menudo, antes de las elecciones, los gobiernos debilitan su determinación de hacer reformas, por lo que mi mensaje fue para el Gobierno, que establezca el rumbo en beneficio del crecimiento de la Argentina, en beneficio del pueblo argentino”, afirmó la directora gerente del FMI en diálogo con corresponsales, según recogió La Nación.

Las declaraciones de Georgieva surgieron luego de una jornada de reuniones entre funcionarios del equipo económico de Argentina y los funcionarios del FMI. La propia directora gerente mantuvo un encuentro con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que le regaló un pin de la proverbial "motosierra" libertaria.

Luis Caputo y Gita Gopinath.

"Quiero que Argentina vuelva a sorprender con un superávit fiscal aún mayor que el que tuvimos el año pasado", sostuvo entonces Sturzenegger. "Con esta promesa, me pongo el pin", replicó Georgieva.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, mantuvo un encuentro con la subdirectora Gerente del FMI, Gita Gopinath, quien afirmó que el organismo continúa "apoyando a Argentina en su labor por consolidar la estabilidad económica y lograr un futuro mejor para todos".

