Cristina Kirchner y la economía: "En 2015 se podía comprar 2500 dólares por mes y me puteaban en colores"

En una extensa entrevista en C5N, la vicepresidenta Cristina Kirchner dejó varias definiciones políticas y económicas. Sobre este último punto, bancó al ministro de Economía, Sergio Massa, quien agarró una "papa caliente", pidió ver "qué hacemos con la economía bimonetaria" y apuntó al FMI. "En 2015 se podía comprar 2500 dólares por mes y me puteaban en colores", lanzó.

"Massa agarró una papa caliente. Necesitamos revisar ese acuerdo con el FMI. El año que viene Argentina tiene vencimientos por US$25 mil millones. Solamente entre el Fondo, acreedores privados, deuda privada, sin contar organismos multilaterales", sostuvo la titular del Senado en declaraciones con Pablo Duggan en Duro de Domar.

En ese sentido, la ex presidenta convocó a un acuerdo para resolverlo: "Es necesario un acuerdo sobre cómo desatamos el nudo entre todos los partidos políticos que tengan expectativas de gobierno o representación parlamentaria, en qué hacemos con la economía bimonetaria, quién se lleva los dólares".

Además, se mostró preocupada por la tasa de interés y puntualizó en la inflación: "Cuando tenés una tasa de interés como la que tenés, estás emitiendo. Me preocupa la deuda que toma el Banco Central, es déficit cuasi fiscal. Pero el acuerdo con el FMI establece tasa de interés positiva".

Al pasar, apuntó contra el presidente Alberto Fernández cuando el dólar cotizaba a 60 pesos y admitió que se lo marcó: "Eso fue un error. Se lo dije a Alberto". De todas maneras, señaló que este Gobierno del Frente de Todos "fue mejor de lo que hubiera sido el Gobierno reelecto" de Mauricio Macri.

"Hasta 2015 los argentinos podían comprar 2500 dólares por mes y me puteaban en colores", expresó Cristina Kirchner quien aseguró que en ese momento "teníamos el mejor salario de América Latina".

Cristina Kirchner: "Si yo fuera empresaria haría exactamente lo mismo que ellos"

En otro punto, también habló de la inflación, los empresarios y el dólar: "La inflación genera una transferencia de recursos de toda la sociedad a los sectores más concentrados de la economía. Ellos no pierden. Los márgenes de ganancias que tienen determinadas empresas alimenticias, bebidas, calzado, vestimenta. Esto impacta porque el salario está tan bajo".

"El excedente el sector empresarial lo utiliza para cambiarlo por dólares. No digo que esté mal porque si yo fuera empresaria y me dedicara únicamente a la mía y no tuviera una vocación política o social haría exactamente lo mismo. El problema es ese. Es tal el excedente que activan sobre los dólares financieros. Si vas a comprar una cosa importada, te dan el precio, y ese señor lo trajo a precio del Banco Central y te lo cobran al precio blue", concluyó.

ED