Dura de domar: las mejores frases de Cristina Kirchner con Pablo Duggan en C5N

Eran las 21.36 cuando comenzó la esperada entrevista de Pablo Duggan, y luego de admitir que "es la primera vez que vengo a C5N", la vicepresidenta Cristina Kirchner señaló este jueves en 'Duro de domar' que "hacía como 6 años que no iba a un set de televisión".

"Yo soy la política que menos aparece en un set de televisión, el único que me gana es Máximo Kirchner", señaló riendo, habló de numerosos temas, recorrió historia y actualidad, pero el tema clave, el de la renuncia a la candidatura, al menos en su paso por C5N, no tuvo cambios y ratificó que "lo que dije fue claro". Solo en el final cuando le preguntaron por el acto del 25 de Mayo se limitó a dejar en suspenso "qué va a decir", señalando que "vayan a la Plaza a escucharla".

A continuación un repaso de las principales frases que dejó Cristina Kirchner en 'Duro de Domar':

"Yo estoy en libertad condicional".

"Me encanta Maslaton, me divierto mucho con lo que dice".

"En los Tribunales y en los sets de TV hacer política es muy fácil"

"Ya en 2015 y 2016 ya había atisbos de la judicialización de la política"

"Es injusto decir todo el poder Judicial, pero el dispositivo de poder empezando por la Corte se ha convertido en un operativo para el debilitamiento básicamente del peronismo"

"Ver lo de Lago Escondido tuvo un correlato solo en algunos sectores de la sociedad, por ejemplo los alumnos de la derecho no fueron a la cátedra de Ercolini"

"Lo que se está descubriendo en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Juicio Político, es muy grave".

"Con una cautelar mantuvieron hibernando la desinversión que tenía que hacer Clarín por la Ley de Medios, luego llegó Macri y la dejó sin efecto".

"Alguien tiene alguna duda de que la Justicia actúa en sintonía con las necesidades de la oposición".

"Hoy el principal problema que tiene la sociedad argentina es el FMI".

"Está bien cuando emitís contra moneda dura, pero nadie habla de lo que se emitió durante el gobierno anterior".

"Qué ruido están haciendo por acá, me distraen"

"El otro día veía a Tato Bores y decía lo del dólar, tal como pasa hoy".

"Todo se agravó porque acá la economía es bimonetaria"

"El endeudamiento vertiginoso que produjo el macrismo, tasa alta de interés, cuando se van los dólares deriva en inflación".

"En el caso nuestro, en los 12 años y medio, nos pasó lo que le pasa a los gobiernos peronistas, hubo inflación por puja distributiva".

"Hasta 2015 los argentinos podían comprar 2500 dólares por mes, y mucha gente podía comprarlos, porque teníamos los mejores salarios y las mejores jubilaciones de América Latina".

"Si todo el mundo quiere o necesita dólares, es obvio que van a faltar"

"Massa agarró una papa caliente, el año que viene Argentina tiene vencimientos por 25 mil millones de dólares".

"Es necesario un acuerdo sobre cómo desatamos el nudo gordiano de cómo hacemos con los dólares, un acuerdo entre todos los partidos políticos sobre qué hacemos con la economía bimonetaria, me siento con cualquiera a discutirlo".

"Tener toda la expectativa en los precios de los commodities no es bueno, porque son precios que pueden bajar mucho".

"Apostar a una economía apostada a los commodites no genera muchos puestos de trabajo, ni de los mejor remunerados".

"La inflación genera una transferencia de toda la sociedad a los sectores más concentrados de la economía".

"Si yo fuera empresaria y no política, seguramente haría lo mismo (por comprar dólares)".

"A las provincias, a un gobernador, no le adjudican la inflación".

"La elección que viene es atípica, de tercios. Lo que importa ahora más que el techo, es el piso".

"Al ser tercios, importa el piso por el tercio qe hace falta para entrar al balotaje".

"Cuando decíamos volver mejores, eso era que todo lo que había sido bueno lo íbamos a seguir y lo que no había funcionado, no".

"Que el presidente electo haya dicho que estaba bien el dólar a 63 pesos fue un error, no vale la pena volver sobre eso...".

"Creo asimismo que el gobierno del Frente de Todos fue infinitamente mejor que el del Macri".

"La gran discusión que hay que dar es proponerle a la sociedad algo diferente, es mentira que siempre estuvimos así, en 2015 no estábamos así, la Argentina no estaba endeudada y el Riesgo País estaba en 600 puntos".

"Hay comprensión de textos en la gente, es un atributo de la mayoría, y espero que sea un atributo de la mayoría".

"Está muy claro lo que dije (de no ser candidata) y publiqué el otro día, es lo mismo que dije en diciembre, yo mantengo la importancia de mi palabra".

"No voy a dejar al peronismo en una situación de debilidad electoral".

"Si yo hubiera sido candidata dirían siempre quiere ser ella...".

"Cuando en 2019 se vio mi video, los movimientos sociales estaban ahí, había buena relación entre Máximo y Sergio, mi decisión (de la fórmula con Alberto Fernández) era asegurar el triunfo del Peronismo. Pero no fue una estrategia en el contexto de ese momento".

"No quiero ser injusta con la gestión, hubo muchos problemas, pero esta regresión en la distribución del ingreso (la mejor se dio en mi segundo gobierno) es un problema... Comer cuatro veces por día no es de populistas, es el ADN del peronismo".

"Vos Pablo eras muy odioso con tus críticas".

"Todos dicen 'ella es muy mala', lo han instalado en muchos sectores de la sociedad, le ponen el chimichurri de que soy mujer...".

"No olvido cuando la ofensa es muy personalizada, pero en general si yo tuviera que hacer un archivo de dirigentes que me criticaron, me quedo con Máximo, con Wado, con el Cuervo y con algún otro...".

"Yo lo vi después hasta el infinito en los canales de TV lo del atentado, me impactó, me cambió, tuve que tomar medidas de seguridad que antes nunca tomaba, pero lo que más me impactó es que creí que esa etapa de la Argentina, la de supresión del enemigo, estaba superada".

"Llevo años y años de violencia mediática simbólica, sobre todo mi condición de mujer, de tapas de violencia".

"Mi hija Florencia si depende mí, ella si me necesita, ella tiene una patología, pero ella siempre me ha dicho vos hacé lo que tengas que hacer. Pero pensar en qué pasaría con ella si y no estuviera, eso me afecta...".

"Me banco bastante, pero los procesos de deshumanización son fuertes".

"A muchos les fue peor, porque no tienen ni una tumba para ir a llorarte, así que no voy a quejarme. Cuando empiezan a discutir los números, yo me pregunto que les pasó en la vida para ser así".

"Nisman, que vos escribiste sobre eso, está probado que estaba cerrado por dentro. El arma era de su colaborador directo (Lagomarsino), con todo eso dicen a Nisman lo asesinaron".

"Pero a Santiago Maldonado lo persigue un escuadrón de Gendarmería por la Patagonia desierta y aparece dos meses después en el mismo lugar y aparece misteriosamente, esa es la Argentina que vivimos...".

"Vivo en el mismo departamento en que salí para ir a vivir a Olivos y volví".

"No tengo una hermana que haya blanqueado 35 millones de dólares, a mí no me encontraron en los Panamá Papers, no me encontraron nada... Todo lo que me encontraron estaba en mis declaraciones juradas".

"Espero que los hijos de esa generación diezmada tomen la posta...".

"En el mausoleo una de las fotos que está es la de Néstor con el corte acá".

"Qué voy a decir en la Plaza... Te vas a enterar ahí".

"Es mentira que todo es una porquería, hay que volver a ilusionarnos".

"La gente escucha que putean a la casta política, ves las fake news,

"No leo las redes, las uso para comunicar, y leo los diarios primero P/12, Infobae, LN y Clarín en ese orden. Miro este canal y a veces a los chicos malos de TN".

"En TN dijeron que no le pagamos nada al FMI y le pagamos casi 5 mil millones de dólares".

"Nunca vi que atacaran a ningún dirigente político como me atacan a mí".

"Debo haber sido la presidenta que menos decretos de necesidad y urgencia firmó y mandé todo al Congreso".

"El amor que siento de tanta gente compensa...".

"No sé si perdonaría (a Sabag Montiel), porque pienso que hubo algo más, algo premeditado, algo planificado, financiados... ".

HB