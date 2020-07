Cristina Pérez dijo que al Gobierno se le "acabaron las ideas" y que "condena a la miseria" al país

Luego del cruce televisivo que protagonizó con Alberto Fernández por la expropiación de Vicentin, Cristina Pérez volvió a criticar al Gobierno por la implementación de la cuarentena estricta que comenzó este miércoles 1 de julio. Según alertó la conductora de Telefe, "se acabaron las ideas" para combatir la pandemia del coronavirus y denunció que están "condenando a la miseria a gran parte de la Argentina".

"Cien días después, la pregunta es '¿qué se hizo con ese tiempo?' Era obvio que la cuarentena iba a frenar los contagios, pero no iba a curar el virus; no iba a frenar la pandemia. Lo había advertido la OMS casi al mismo tiempo que la Argentina restringía sus actividades: la cuarentena por sí sola no es suficiente y hace falta una política activa de testeos y aislamiento para evitar la circulación comunitaria del virus", expresó la periodista en su editorial para Radio Mitre.

En esa linea, Pérez consideró que se "malversó" el tiempo que se había ganado con el aislamiento que se decretó en los inicios de la pandemia y advirtió: "Se acabaron las ideas". "¿Y qué va a hacer el 18 de julio la gente si la cosa encima no mejoró? Acá el dilema se hace realmente más complejo porque están en juego dos supervivencias: al coronavirus y a situaciones que enferman tanto o igual como el virus, ya sea por derivaciones emocionales o físicas de una tragedia socioeconómica de dimensiones que no conocemos en nuestra historia", agregó.

Cristina Pérez: "Es Alberto Fernández el que tiene que leer la Constitución, no yo"

"La verdad es que tenemos que encontrar una solución para convivir: el Gobierno está condenando a la miseria a gran parte de la Argentina mientras ellos siguen con sus actividades que eventualmente engorden sus arcas. Vos le ordenás a otros que se fundan en nombre de tu autoridad. Y que se la aguanten. Y me parece que no funcionan así las cosas en un país democrático. O no debieran funcionar así", insistió.

Además, volvió a cuestionar al Gobierno por el proyecto de Vicentin al asegurar que "mientras gran parte de la sociedad intenta llevar adelante esto como puede, ve cómo el Gobierno avanza en su radicalización sistémica, donde intenta expropiar, se incrementa el discurso de la intolerancia y agrieta la grieta."

"Uno espera que exista algo de creatividad, pero también que en este momento que requiere más que nunca de unidad nacional, primero el presidente no siga cavando la grieta; y segundo que no siga cavando la fosa. Porque cuando estás en el fondo del pozo, flaco, dejá de cavar más. Ya está", concluyó.

Semanas atrás, el Presidente y la periodista se enfrentaron en el noticiero que conduce por Telefe al calificar la expropiación de Vicentin como "polémica" y advertir que violaba ciertos artículos de la Constitución. "Está equivocada. Le recomiendo además que lea la Constitución. La Constitución por razones de utilidad pública puede expropiar, el poder Ejecutivo puede expropiar", le respondió Fernández, lo que generó apoyos y repudios en redes sociales.

DR/FeL