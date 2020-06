Cristina Pérez: "Es Alberto Fernández el tiene que leer la Constitución, no yo"

"La verdad, no me esperaba que ayer Alberto Fernández me saliera a 'chucear' con eso de los adjetivos... Porque me conoce desde hace muchísimos años, y además con la diferencia de poder que hay entre un Presidente y yo.. ¿Qué necesidad tenía de querer humillarme al aire? Yo no me dejé humillar porque me enseñaron que no me deje humillar por nadie, pero me tocó a mí como le hubiera tocado a cualquiera, aunque acá de lo que hay que hablar es de una medida en la que se juega el estado de derecho en la Argentina. Es el Presidente el que tiene que leer la Constitución, no yo...", dijo este jueves 18 de junio la periodista Cristina Pérez al iniciar su programa "Confesiones en la noche", por Radio Mitre. volviendo sobre el tenso cruce que había tenido 24 horas con el presidente Alberto Fernández en Telefe.

"Alberto Fernández está en un momento en que debe decidir si va a gobernar o va a dejar que maneje su gobierno Cristina Kirchner", señaló la periodista, indicando que "todo esto me pone muy triste, porque el Presidente quiso cambiar el ángulo de mi pregunta, pero sabe que eso (por el proyecto de intervención Vicentin) es inconstitucional, y me manda a leer una ley de Videla, como si no supiera que la Constitución está por encima de las leyes...", indicó la conductora.

"Si el Presidente sabe que eso es así (por inconstitucional), para qué seguir en forma evidente y ante la audiencia con una discusión así, donde está en juego su palabra...", ´se preguntó la conductora.

"Repito que me da pena lo que pasó, porque hay muchos que consideran que estamos tocando un límite, y me parece que Alberto Fernández traiciona a quienes lo creyeron un presidente moderado...", recalcó la conductora por Mitre. El primer invitado de su programa de Pérez fue el constitucionalista Daniel Sabsay, quien sostuvo que el proyecto oficialista de avanzar sobre la empresa cerealera "es un verdadero disparate, manifiestamente anticonstitucional".

Sabsay remarcó que "el Presidente volvió a mostrar una actitud patoteril, que revela una personalidad sumamente autoritaria y eso en democracia no es posible". "Las expropiaciones deben hacerse por ley, nunca por DNU", precisó Sabsay, indicando que "ya hablé de un regimen vicpresidencial, porque no tengo ninguna duda que la autoridad la ejerce la vicepresidenta, y el Presidente es una figura en representación, pero no es el que toma realmente las decisiones, salvo aquellas que la vicepresidenta le permite, todo lo importante lo decide ella".

El miércoles por la noche Alberto Fernández había reaccionado a una pregunta en la que Pérez calificaba de "polémica y cuestionable" a la iniciativa kirchnerista de intervenir y expropiar a la empresa Vicentin, una de las cerealeras más poderosas del país:

"Yo creo que Alberto Fernández está transitando un momento existencial de su mandato", agregó Cristina Pérez este jueves, "porque hay un momento en que, como dicen los cuentos borgianos, un hombre decide para siempre quien es y creo que el Presidente está en ese momento".

"Está ahí donde se bifurcan dos caminos, y pido que lo asistan las fuerzas más luminosas posibles para respetar el espíritu de la República y para no forzar el sistema en una situación que ya es catastrófica por la pandemia y por la situación económica que arroja indicadores peores que en 2001", indicó la conductora en su ciclo de Mitre, precisando que "espero eso de corazón, de buena fe, porque lo conozco hace muchos años a Alberto Fernándezy era una persona amable, con la que se podía discutir con mucho respeto, por eso espero que se rescate a si mismo de esta radicalización que hoy daña al país".

"Creo que hoy lo que importa es ir a lo que periodísticamente vale como ciudadanos, y es tratar de comprender de es que estamos ante una situación en la que el Poder Ejecutivo toma una decisión contraria a lo que dispone como parte de sus atributos la Constitución Nacional", destacó la periodista, tema que justamente la noche anterior había motivado la tensa situación con Fernández, cuando le sugirió que "antes de preguntar lea lo que dice la Constitución"

"El proyecto (de expropiar Vicentin) ha generado mucha preocupación en el clima de negocios que usted pasara a decir que eran ideas locas que el Estado quisiera quedarse con las empresas a, en solo días, ordenar la polémica y cuestionable intervención de una empresa privada que estaba en manos de un juez su concurso y con expropiación una palabra que erizó la piel de todo el sector empresario. ¿Hay una chance de que haya un estadio intermedio para no llegar a esa situación que para muchos compromete las garantías al derecho a la propiedad privada establecidas por la Constitución?", preguntó la conductora en el noticiero de Telefe, y Fernández reaccionó señalando que "la pregunta funcionaría mucho mejor si Cristina deja de lado los adjetivos".

"La periodista soy yo y usted es el presidente. Disculpe pero tengo derecho a expresarlo como quiera", contestó Pérez. "Usted dígalo como quiera, pero el solo hecho de adjetivarlo, quiero marcárselo al oyente, como polémica y cuestionable, eso es lo que usted cree pero eso no es así", contestó el Mandatario, y cuando la periodista remarcó que "la Constitución no le da atribuciones al Poder Ejecutivo para intervenir en una empresa privada de esa manera a través de un decreto", Alberto Fernández le dijo "está equivocada, le recomiendo además que lea la Constitución. La Constitución por razones de utilidad pública puede expropiar, el poder Ejecutivo puede expropiar".

"Me refería a la intervención, los constitucionalistas lo afirmaron, no yo", dijo Pérez, y sobre ese punto volvió a consultar este jueves a un reconocido constitucionalista como Sabsay, "el presidente Fernández sabe muy bien que lo que dijo no es cierto y que la decisión de intervenir Vicentin es de una incostitucionalidad manifiesta". "Un decreto de necesidad y urgencia, como regla general, está prohibido por la Constitución, allí se expresa que es de una nulidad absoluta e insanable", señaló Sabsay en Confesiones en la noche.

"Daniel me quiero quiero bajo examen, porque es lo que corresponde a todos los que usamos un micrófono para comunicarnos, porque nos podemos equivocar todos y no somos expertos, pero ¿el Presidente tiene por parte de la Constitución los atributos para intervenir una empresa por un DNU", volvió a preguntar Pérez, y Sabsay contestó "definitivamente no".

"Lo importante son los aspectos formales de cuando el Presidente puede y en esta circunstancia en que el Congreso está reunido de ninguna manera lo puede hacer, porque solo lo puede hacer cuando circunstancias excepcionales impiden el tratamiento normal de sanción de leyes". "Y al mismo tiempo presentó un proyecto legislativo, o sea que se contradice y es casi esquizofrénico".

HB