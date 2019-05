La ex presidenta Cristina Kirchner pidió hoy al Tribunal Oral 2, que la juzga por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cuz, no asistir al debate el lunes próximo ni en lo que resta de las audiencias de lectura de los requerimientos de acusación.

En un escrito entregado al Tribunal Oral Federal 2, el abogado Carlos Beraldi solicitó que la actual precandidata a vicepresidenta de la Nación no concurra a los tribunales federales de Retiro el lunes próximo y en las siguientes fechas durante las cuales seguirá la lectura de las acusaciones de los fiscales del caso y de las querellantes Oficina Anticorrupciòn y Unidad de Informaciòn Financiera, explicaron a Télam fuentes judiciales.

Se calcula que ese trámite se extenderá desde el lunes próximo y hasta por al menos otras dos audiencias más. El escrito fue dejado hacia el mediodía en la mesa de entradas del Tribunal, que ahora deberá resolver.

Entre los argumentos se aludió a un deseo de evitar el necesario despliegue de seguridad que debe realizarse en el edificio y sus adyacencias en cada visita de la ex mandataria.

En las audiencias en las que pide ausentarse se seguirá con la lectura del requerimiento de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, inciado el martes pasado al comienzo del juicio, y luego será el turno de los de la OA y UIF.

Beraldi se comprometió a salir de garante a la hora de notificar a Cristina Kirchner del contenido, para lo cual ofreció llevarse su grabación en un pendrive para exhibirlo a la senadora, quien luego dejará por escrito constancia de haber accedido al mismo.

Cristina Kirchner comenzó a ser juzgada el martes último como supuesta jefa de una asociación ilícita que cometió delitos durante el kirchnerismo, entre ellos el direccionamiento de la obra pública nacional en Santa Cruz a favor de empresas del detenido Lázaro Báez.

Según la acusación, en ese lapso se adjudicaron a los Báez 51 obras, el 80 % del total, muchas de las cuales quedaron inconclusas, tuvieron sobreprecios o no eran necesarias.

Tras la lectura de las acusaciones se iniciará la etapa de planteo de cuestiones preliminares, y luego comenzarán las declaraciones indagatorias, etapa que es de concurrencia obligatoria.

Junto a la ex presidenta son juzgados Báez; el ex ministro de Planificación, Julio De Vido; el ex secretario de Obras Públicas José López, y el primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner, Carlos Kirchner. Los cuatro están detenidos, mientras que además se juzga a otros ocho acusados que permanecen en libertad.

EA