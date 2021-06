Cruce de Del Caño y Massa por ausencia de AstraZeneca en el Congreso: "No me puede cortar la palabra"

El diputado nacional por el Frente de Izquierda (FIT), Nicolás Del Caño, cruzó este martes al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, por la ausencia de AstraZeneca en la sesión en la que laboratorios de vacunas anti Covid-19 darían explicaciones sobre sus negociaciones con el Gobierno.

Tras repetidas interrupciones, Del Caño dijo: "No me puede cortar la palabra". Luego de que Massa habilitase el micrófono del legislador para que proceda a dirigir preguntas a los representantes de los distintos laboratorios allí presentes, éste comenzó: "Antes, quiero hacer una consideración. Es una vergüenza que no esté AstraZeneca".

"Incumplió los acuerdos que tenía con la Argentina", puntualizó para luego ser interpelado por el líder de la Cámara Alta. “Hace la vida de miles de argentinos, presidente, si la farmacéutica está acá o no. No vinieron a dar la cara", prosiguió.

Pfizer aclaró que “en ningún momento hubo pedido de pagos indebido ni intermediarios”

Acto seguido, insistió en que "ni siquiera Hugo Sigman" hizo presencia en Diputados, habiendo fabricado "100 millones de dosis acá en la Argentina”. Luego de expresar tales palabras, Massa accedió a responder las críticas del diputado.

"Tendría que haber prestado atención durante el inicio de la reunión. Quedó claro que la semana que viene íbamos a seguir con AstraZeneca y Covax”, detalló justificando el obrar tanto de la farmacéutica inglesa como del mecanismo de la OMS.

“Esa es la explicación que usted le dio. Pero hay miles de argentinos que perdieron familiares por las falta de esas vacunas", concluyó Del Caño para finalmente plantear sus interrogantes ante los enviados de la industria.

JFG / DS