Bullrich sobre la compra de vacunas: "Santiago Cafiero confesó que no querían gastar tanta plata"

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, habló este lunes sobres las recientes declaraciones del Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, respecto de la compra de vacunas y señaló que el funcionario "confesó que no querían gastar tanta plata" en dosis.

En el informe que Cafiero entregó al Senado, detalló que se destinaro US$ 31 millones en dosis de Covax, cuando pudo haberse desembolsado US$ 60 millones. Esto no se hizo debido a que "no estaban garantizados los tiempos de entrega".

"Se debería de haber anticipado mayor cantidad de dólares contra un contrato que no ofrecía, en ese momento, ninguna garantía respecto del plazo de entrega, vacunas a entregar y condiciones contractuales", explicó el Jefe de Gabinete.

Frente a ello, Bullrich continuó con su crítica: "Perdimos entre 100 y 130 millones de dólares por día por los cierres y 10 puntos de PBI por la cuarentena eterna. Es inimaginable. Esto se comparaba con eso que dijo Cafiero del ahorro".

En declaraciones a Todo Noticias, y sobre las negociaciones con Pfizer, insistió en que "se trató de beneficiar a amigos en el contrato" a la vez que afirmó: "Si fuera presidenta, correría y llamaría todo el día al ministro de Salud por lo que pasó con este acuerdo".

"En COVAX se firmó lo que no se firmó en Pfizer", opinó a continuación la líder del PRO para luego exigir "una explicación más racional" sobre la negativa del Gobierno a la compra de vacunas que "no involucre que no se pudo cambiar una palabra de la ley".

Santiago Cafiero ratificó que Pfizer exigió más condiciones y pidió a la oposición "bajar la obsesión"

"Estamos viendo que entre la geopolítica y los amigos, la Argentina está retrasada en la vacunación", consideró Bullrich, quien se avocó más tarde al manejo de la pandemia por el gobierno de Alberto Fernández: "Cerramos la economía y sigue habiendo muertes".

Centrándose en el actual gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kiciloff, denunció que "dice que cierra pero no cierra nada. Está todo abierto siempre. Eso no hace otra cosa que alargar el problema de manera indefinida".

En los últimos tramos de la entrevista, remarcó que "si los cierres hubieran evitado más fallecidos, le daría la razón al presidente pero no es así", para concluir diciendo que "tendría que haber un equilibrio entre economía, salud, libertad y educación".

JFG