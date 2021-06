Salud desmintió que Argentina haya rechazado las vacunas Pfizer a través de Covax

El Ministerio de Salud desmintió al director del Fondo Covax para América Latina, Santiago Cornejo, quien afirmó el pasado martes que Argentina rechazó recibir dosis de Pfizer que le ofrecieron a principios de este año: "Es falso que se haya rechazado el envío de vacunas de Pfizer a traves del mecanismo Covax, sino que fue Covax quien excluyó a la Argentina", afirmaron desde la cartera sanitaria.

“Los motivos por los cuales no se alcanzó un acuerdo con Pfizer en el marco del Mecanismo son los mismos que explican la imposibilidad de alcanzar un acuerdo bilateral directo en relación a las exigencias del proveedor vinculadas con el supuesto de negligencia como excepción a la indemnidad”, explicaron desde el Ministerio que conduce Carla Vizzotti a través de un comunicado oficial difundido este martes 1 de junio.

Además, se publicaron dos cartas enviadas por el Gobierno a los funcionarios de Covax, del 18 y 24 de enero, donde puede notarse la voluntad de la Argentina de recibir las vacunas ofrecidas.

Qué es el fondo Covax y cuántas vacunas recibió Argentina por parte del mecanismo

Las cartas de Argentina al fondo Covax

En la primera carta, se le había comunicado a Cornejo que "atento a lo informado por COVAX en su nota del 6 de enero, nuestro país se encuentra en condiciones de cumplir los requisitos solicitados por GAVI, para acceder a la primera ventana de compra de la vacuna Pfizer", a la vez que solicitaron que se envíen las condiciones en que se realizaría la compra.

Luego, en la misiva del 24 de enero, se reiteró la disposición a recibir el envío de vacunas, pero se reclamó que no le habían sido informadas las condiciones: "Reafirmamos nuestro interés en la vacuna producida por Pfizer; sin embargo, nos encontramos desconcertados ante el desconocimiento de las condiciones a las que se sujetará la adquisición, las que, hasta el momento, y siendo inminente su suscripción, permanecen ignoradas para la Argentina".

Asimismo, también se le informó a Cornejo sobre la situación de la negociación bilateral con Pfizer, la cual no había llegado a cerrarse, lo que hacía indispensable que Covax le hiciera conocer las condiciones en que serían enviadas las dosis para poder completar el contrato.

“Es importante subrayar que Argentina nunca envió el Anexo 3, único procedimiento para excluirse del proceso de compra dentro de COVAX. De manera que nuestro país no solo no se excluyó en ninguna de las dos ventanas de compra, sino que fue COVAX el que excluyó a la Argentina, ya que, pese a varias negociaciones, el Mecanismo no consiguió condiciones de compra legalmente viables para nuestro país”, explica el documento.

Por último, el Gobierno le reclamó a Cornejo "la aclaración urgente" de sus declaraciones.

Qué dijo el director del Fondo Covax, Santiago Cornejo

Los dichos de Cornejo se dieron en el marco de una charla brindada para el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, donde la diputada nacional por la UCR, Claudia Najul, solicitó mayores detalles sobre el vínculo entre Argentina y el mecanismo liderado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En ese sentido, el director comenzó aclarando que Argentina es un país que se autofinancia en la obtención de vacunas y que "optó por elegir un modelo de compra opcional". "Antes de firmarse un acuerdo, se consulta al país si quiere ser agregado en la demanda", explicó.

"Si el país dice que no, no van a recibir menos dosis de nosotros. Si no que no van a recibir de ese candidato", precisó seguidamente, para luego concluir: "En el caso de Pfizer, nos han dicho que no".

Ginés González García le respondió al director del Fondo Covax

Por su lado, el exministro de Salud de la Nación, Ginés González García, se refirió ayer sobre la polémica en torno a la fallida negociación con el laboratorio Pfizer y sentenció: “Nunca nos quiso vender”.

“Ofrecimos cambios en la reglamentación. La ley se la hicimos a Pfizer y a otro laboratorio, el Congreso hizo agregados como la palabra negligencia. La ley salió y no nos dijeron nada. Cuando se promulga, nos dicen que no firman por ciertos artículos”, mencionó.

Ginés González García: "Hubo un enamoramiento y un uso especulativo de la vacuna de Pfizer"

En esa misma línea, agregó: “Es cierto que nosotros dijimos que no, pero teníamos acuerdos con otros países. En ese momento pensábamos que era una vacuna que, obviamente tiene mérito, pero también mucha dificultad, -70 grados no es cualquier cosa para manejar una vacuna”.

A su vez, disparó fuertemente contra el directivo del Fondo: “Es un caradura. “El incumplimiento (de Covax) fue absoluto. De 9 millones, llegaron 1,9 millones. Ofrecían las vacunas más baratas”.

