Artrosisgate: diputada pidió citar al Congreso al titular de la Anmat

F. B. / J. S.

Por medio de la Disposición 528/2020, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) ratificó la semana pasada la prohibición del uso y la comercialización de los medicamentos que contengan la asociación a dosis fija de glucosamina-meloxicam. Fue tras una serie de informes de PERFIL, donde se dejaba en evidencia el lobby de laboratorios nacionales para dar marcha atrás con la Resolución 9629 del 29 de noviembre de 2019 que retiraba del mercado uno de los medicamentos más utilizados en la Argentina contra la artrosis. Y luego de conocerse informes técnicos que consideraban esta asociación como “irracional, innecesaria y riesgosa”.

Ahora la diputada nacional Claudia Najul (UCR-Mendoza) pidió citar al Congreso al director de la Anmat para que explique los motivos de las idas y vueltas en la prohibición de estos medicamentos y su impacto en la salud de los pacientes. “Solicitamos la urgente constitución de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, y en este marco se cite a los responsables de Anmat o a los funcionarios que el Ministerio de Salud de la Nación designe para que expliquen las razones que motivaron haber dictado en menos de quince días una disposición que retrotraía la 9629/19”, le dijo Najul a PERFIL.

“Queremos saber si mediaron en la decisión dictámenes técnico-científicos del Ministerio de Salud o de organizaciones no gubernamentales y cuáles son los protocolos previos utilizados para suspender o autorizar el uso y comercialización de un medicamento”, agregó Najul. “Soy farmacéutica, hace años que trabajo en la farmacia de un hospital público en mi provincia. Nunca vi que Anmat diera estas marchas y contramarchas, no es habitual”.

El pedido de informes también apunta a conocer por qué se tomó la decisión de suspender la Disposición 9629 mientras un comité externo de farmacólogos evaluaba la pertinencia de la asociación a dosis fijas de glucosamina y meloxicam en lugar de mantener la prohibición, hasta tanto se tenían certezas de sus posibles riesgos para la salud de los pacientes. “Esta asociación no estaba aprobada por ningún organismo regulatorio de EE.UU., Europa y Brasil. Deberíamos remontarlos más allá y saber por qué se aprobó acá en su momento. Luego hubo informes de diferentes entidades científicas indicando que esa asociación no tenía eficacia y causaba grandes inconvenientes, sobre todo para adultos mayores. Queremos saber por qué no se siguió con la prohibición. Por qué las idas y vueltas”, sostuvo Najul.

La diputada también remarcó que el caso que investigó PERFIL también deja al descubierto que en Argentina existen falencias en farmacovigilancia; esto es, en la notificación de todo efecto adverso de un medicamento. En este sentido, la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (Caeme) emitió un comunicado donde destacó la importancia y el rol que cumple la farmacovigilancia en el cuidado de la salud de toda la población. “La notificación de los eventos adversos es el insumo clave para llevar adelante una farmacovigilancia exitosa. La notificación debe darse en un marco simple en lo instrumental, pero preciso”, sostuvieron desde Caeme.