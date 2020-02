por Florencia Ballarino

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) convocó para esta semana a una reunión de expertos farmacólogos para evaluar –una vez más– la evidencia científica disponible sobre la asociación de drogas glucosamina/meloxicam, uno de los medicamentos más utilizados contra la artrosis. Participarán referentes en farmacología de universidades nacionales, la Academia Nacional de Farmacia y Bioquímica y la Academia Nacional de Medicina. “Al participar universidades del interior del país se realizará el día de la semana que se garantice mayor concurrencia para tratar el tema”, aseguraron desde la Anmat.

“Será una reunión formal, donde va a haber un acta, se va a presentar evidencia científica, donde se va a discutir y se va a generar una recomendación. En función de esa recomendación se va a tomar una decisión y se va a trabajar también con laboratorios para informar previamente y hacer todo un trabajo en relación a la decisión técnica y formal, a lo que es la seguridad de los pacientes y la evidencia científica, en relación a la eficacia, efectividad y validez de los tratamientos”, sostuvo Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la Nación en declaraciones a Radio con Vos. “Están trabajando mucho en la Anmat como para poder dar una respuesta idealmente antes del plazo que se definió para la revisión. Espero que tengamos novedades relativamente pronto”, sostuvo la experta.

PERFIL denunció que tras el lobby de laboratorios nacionales la anterior administración de Anmat había dado marcha atrás con la medida de prohibición de los medicamentos contra la artrosis que tiene la asociación a dosis fijas de las drogas glucosamina y meloxicam. Esto a pesar de que sociedades médicas manifestaron que se trata de una asociación “innecesaria, irracional y peligrosa” y a que la medida de prohibición había sido avalada por todos los técnicos de la Anmat.

“Hay varios medicamentos que están registrados y que no tienen tanta evidencia científica –en Argentina y en el mundo– de alguna indicación que no cambia la historia de la enfermedad sino que son tratamientos sintomáticos. Claramente en este contexto la asociación de una droga de uso corto con una de uso prolongado genera esta contradicción y estoy de acuerdo con que no es lo ideal. Debería evaluarse esa situación”, manifestó Vizzotti.

“Hay que evaluar qué estudios científicos se presentaron para mostrar que hay impacto en la salud, porque una cosa es que haya riesgo y otra cosa es que haya causado algún evento en algún paciente. Esa asociación casual es difícil de demostrar en un número reducido y en pacientes que son añosos y tienen otras comorbilidades”, explicó la funcionaria.

Por su parte, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, aseguró que se va a respetar la decisión que tome el Comité de expertos. “La verdad es que la medida de la anterior gestión fue muy precipitada, sin ninguna información previa. Ahora hay un grupo de expertos farmacólogos que va a determinar muy rápidamente, pero que va a tener mucho más sustento en ese sentido”, sostuvo.

PERFIL trató de comunicarse con el actual administrador de la Anmat, Manuel Limeres, quien además fue presidente de la Academia Nacional de Farmacia y Bioquímica, para conocer su opinión al respecto, pero la respuesta fue “por el momento no será posible combinar un encuentro para la entrevista”.