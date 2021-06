González García le respondió al director de Covax: “Es un caradura, le haría juicio por sus dichos”

El exministro de Salud, Ginés González García, hizo alusión a los dichos del director del fondo Covax para América Latina, Santiago Cornejo, sobre la provisión de vacunas de la farmacéutica Pfizer: “Es un caradura, le haría juicio por sus dichos”.

Asimismo, González García precisó que el mecanismo regulado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) les "ofrecía las vacunas más baratas" y que "su incumplimiento fue absoluto". "Ninguna vacuna llegó", puntualizó a continuación.

En declaraciones brindadas durante el programa "W: Ver y reVer" (Todo Noticias), admitió haber "tenido dudas sobre Covax" a la vez que dijo comprar "más de lo que pensábamos". Acto seguido, cambió el foco de la discusión y se centró en la farmacéutica Pfizer.

El exministro de Salud de la Nación, Ginés González García, durante su paso por Todo Noticias.

Ginés González García: "Hubo un enamoramiento y un uso especulativo de la vacuna de Pfizer"

“Pfizer nunca quiso vender y nos obligaba a cambiar la ley”

Respecto de las negociaciones con la farmacéutica radicada en Estados Unidos, dijo que "nunca quiso vender" vacunas a la Argentina además de que se les "obligaba a cambiar la ley". "Ojalá que se llegue a un acuerdo", sentenció.

"Siempre tuve sospecha de que Pfizer no tenía vacunas", remarcó el exministro de Salud, quien procedió a relatar lo que ocurre en otros países: "En Uruguay y Chile no vacunan conn Pfizer sino mayormente con Sinovac. En Brasil hubo acuerdo pero no vacunas".

Sobre el bajo número de dosis solicitadas a dicha farmacéutica en las primeras instancias de negociación, González García justificó: "Terminamos con 3 millones por los contratos que teníamos con los rusos, con Astrazeneca, con COVAX".

"Lo que a mí me enojó es que Patricia Bullrich habló de retorno"

Haciendo hincapié en los dichos de la presidenta del PRO, quien denunció presuntas coimas solicitadas a Pfizer para la recepción de vacunas, le respondió: "Lo que a mí me enojó es que Patricia Bullrich habló de retorno. Que explique ella de dónde saca eso".

Tras ser consultado sobre un supuesto pedido por parte del gobierno nacional para con la farmacéutica, y que involucraba establecer un socio local, reveló: "Dijimos que si habíamos transferencia de tecnología, estaría bien visto. Finalmente, no se habló ni aceptó".

"Les dimos de todo a Pfizer y después salen empacados con ciertas cosas", criticó el exministro de Salud para luego denunciar: "Hicieron un buen lobby a favor de Pfizer. Hubo un enamoramiento. voy a hacer pagar al que me acuse de retornos".

"Muchos estaban justificados, otros no como las hijas de Eduardo Duhalde"

En los últimos tramos de la entrevista, González García accedió a hablar sobre el escándalo de la vacunación VIP que derivó en su desafección del cargo: "No hubo vacunatorio VIP. Muchos estaban justificados, otros no como las hijas de Eduardo Duhalde".

"De la lista la mitad eran del Ministerio de Salud", remarcó para luego enfatizar en la situación particular del periodista Horacio Verbitsky: "Me dijeron que si se podía vacunar en el Ministerio de Salud. No fui vivo y dejé que se vacunara allí".

"Estuve estúpido" dijo a continuación para dar por finalizado el diálogo televisivo resaltando: "Tendría que haber sido más enfático en el verano cuando todos se movían. Ninguno de estos son vacunados de la política".

JFG