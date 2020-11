La justicia federal rechazó este mediodía los planteos presentados por varias de las defensas en el caso de los Cuadernos de la coimas, que apuntaban a derribar el expediente a través de cuestionamientos a la figura de los arrepentidos.

En un fallo por mayoría, la Sala I de la Cámara de Casación Federal rechazó las presentaciones de las defensas del ex ministro Julio De Vido, Hernán Gómez y Juan Carlos Lascurain, tres de los procesados en el caso, con lo que ratificó el curso del caso. La resolución, de 200 páginas, llevó las firmas de los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña y tuvo la disidencia de Ana María Figueroa.

La decisión de la Sala I de la Cámara de Casación Federal, máximo tribunal penal del país, fue en respuesta a los planteos realizados de los abogados defensores en la causa. En Cuadernos, CFK está acusada como jefa de una asociación ilícita que operó entorno de la obra pública entre 2003 y 2015. Los defensores dijeron que esos testimonios se tomaron sin grabación de video o audio, y que ese es uno de los requisitos de la controvertida Ley.

La causa ya está elevada a juicio oral y público. En tanto que, tras la decisión de Casación, las defensas pueden acudir ahora a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, instancia a la que se da por descontado a la que acudirán.

Los arrepentidos son la clave

Los 31 arrepentidos son uno de los pilares fundamentales del caso que comenzó en agosto de 2018 con una importante ronda de detenciones que incluyeron a ex funcionarios del kirchnerismo, y a algunos de los más poderosos empresarios del país. De Roberto Baratta, ex mano derecha de De Vido, al ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, fueron sólo algunos de los que la madrugada del 1 de agosto quedaron detenidos por disposición del juez del caso, el fallecido Claudio Bonadio.

Uno de los ejes de conflicto propuesto por las defensas estaba en uno de los artículos de la ley del arrepentido, la 27.304. Se trata del punto que sostiene que "las declaraciones que el imputado arrepentido efectuare en el marco del acuerdo de colaboración deberán registrarse a través de cualquier medio técnico idóneo que garantice su evaluación posterior".

Las defensas sostenían que, de acuerdo a la ley, debe tratarse de medios fílmicos o de voz. Pero ese no era el único punto controvertido por las defensas, que también cuestionaban la constitucionalidad de la ley del arrepentido así como su aplicabilidad en el caso. Todo eso fue desacartado en este fallo.

La investigación comenzó con la aparición de las anotaciones del ex chofer Oscar Centeno, primer arrepentido en el caso. Luego de él y con el correr de los días, semanas y meses se fueron sumando otros como Ángelo Calcaterra, primo hermano de Mauricio Macri, el ex ministro de Santa Cruz, Juan Manuel Campillo, el empresario Aldo Roggio, el ex secretario de Obra Pública José López, y el ex financista Ernesto Clarens, entre un grupo que superó la treintena.

Aunque un elemento fundamental, los testimonios de los arrepentidos no son el único pilar del caso, en el que el propio Bonadio, había explicado en sus resoluciones que esos dichos habían sido corroborados por otras pruebas concretadas en el caso, como cruces de llamados y extractos bancarios, entre otros elementos.

CD/MC