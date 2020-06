Tras conocerse que había tenido contacto con el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, quien tiene coronavirus, Arroyo debió separarse de la comitiva del presidente Alberto Fernández, en una serie de actividades programadas en las provincias de La Rioja y Catamarca.

La agenda de los funcionarios había terminado en La Rioja, pero antes de viajar a Catamarca, que no tiene casos confirmados de Covid-19, se enteraron de los resultados de Insaurralde y el contacto que Arroyo había tenido con él dos días atrás, en un encuentro que según el ministro duró 45 minutos.

"Terminamos la actividad en La Rioja con el Presidente y cuando íbamos para Catamarca se dio la noticia de que Martín Insaurralde había dado positivo. Ahí me separaron del grupo, me hicieron el hisopado. Me vine sólo en un avión sanitario separado de la comitiva del Presidente. Y a la noche dio negativo. No tengo ningún síntoma. Habíamos estado más o menos unos 45 minutos con Insaurralde, fue algo muy cortito y todo el tiempo estuvimos con el barbijo", dijo Arroyo en diálogo con el programa Sábado Tempranísimo de Marcelo Bonelli, en Radio Mitre.

Como el contacto estrecho está establecido a partir de los encuentros de más de 15 minutos, Arroyo reconoció que si bien no ha tenido ningun síntoma de estar contagiado, igualmente "la cabeza dio vueltas porque hay muchos casos asintomáticos". Sin embargo, sostuvo el ministro, "dicen que en más de 15 minutos de contacto puede haber contagio, por eso me ajusté a los protocolos. Éramos siete personas en el avión, el viaje era a La Rioja y a Catamarca. Estuvimos prácticamente todo el tiempo con barbijo, hay un momento que se firman convenios y presentamos el plan y nos saludamos, yo le di una palmada en el cuerpo (a Alberto Fernández), hace rato que no le doy la mano a nadie".

Daniel Arroyo dio negativo al hisopado de coronavirus

Consultado sobre presuntos descuidos que se vieron en algunas imágenes donde no se respeta la distancia social o no usan barbijos, Arroyo señaló: "Sí, está claro que el virus circula muy rápidamente y que hay que cuidarse, por eso hay que cumplir con los protocolos de salud".

Arroyo informó que aún no está al tanto de cómo seguirá su protocolo luego de conocerse el resultado negativo del hisopado, pero que permanece en su casa y hoy se informará con precisión: "Yo me hice el hisopado y hoy me voy a informar bien hoy sobre lo que dice el protocolo a seguir, estoy en mi casa ahora, informé rápido sobre el resultado negativo porque correspondía. Ha cambiado el protocolo a medida que fue avanzando todo, ahora hay un aislamiento aún en las personas que dieron negativo pero estuvieron en contacto. Hoy cuando hable con el Ministerio de Salud lo voy a tener claro eso".

A su vez, detalló que tuvo "dos personas que estuvieron conmigo en esa reunión y que se van a hacer el hisopado y hacer el mismo protocolo que yo".

Por último, contó que habló con Insaurralde y destacó que el intendente estaba "bien de salud y de ánimo".

