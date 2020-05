Daniel Gollán: "Hay que ir hacia un contagio administrado"

Pasados los 40 días de aislamiento preventivo y obligatorio, el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, adelantó este jueves 30 de abril que comenzará una etapa de flexibilización con prioridad en la actividad económica productiva. Además, confirmó que en los análisis que se manejan para salir de la cuarentena el objetivo es "ir hacia un contagio administrado".

"Lo económico forma parte del Sistema Sanitario y de Salud. Hay que hacer un equilibrio. Si nos quedamos encerrados toda la vida, vamos a morir de inanición. Con la cuarentena ganamos tiempo para saber cómo era", expresó el funcionario en declaraciones a El Destape Radio.

Gollán explicó que en el gobierno provincial están "de acuerdo en que hay que ir hacia un contagio administrado". "Estamos trabajando para decirle al gobernador dónde se puede empezar a circular. Nosotros tenemos protocolos generales y protocolos particulares para autorizar a los intendentes para ir abriendo la compuerta de la economía", comentó.

"La apertura de la cuarentena está sucediendo de a poco porque vamos liberando de forma progresiva y monitoreada. Vamos a priorizar la actividad económica productiva. Vamos a tener pronto novedades para el tratamiento del coronavirus que van a bajar la mortalidad", agregó el ministro. Sin embargo, aclaró que "hay que hacer un equilibrio. Que la gente no pierda el respeto por el virus pero tampoco generar terror" y "el éxito no es no tener ningún caso".

Para evitar la proliferación de versiones, acá pueden observar cómo se aplicará el permiso de salidas de esparcimiento en los municipios de la Provincia.

Luego de que el presidente Alberto Fernández decidiera ampliar la cuarentena pero con permisos para esparcimiento de 1 hora, el gobernador Axel Kicillof delegó la responsabilidad en los intendentes para que analicen la medida por zonas. "Para evitar la proliferación de versiones, acá pueden observar cómo se aplicará el permiso de salidas de esparcimiento en los municipios de la Provincia. Cada distrito puede modificar su situación con el correr de las horas y se irá informando", explicó en su cuenta de Twitter junto con un mapa que determina los permisos en cada localidad.

"Cada municipio, además, comunicará a sus ciudadanos el protocolo vigente para esta actividad, como para cada una de las que se autorizan en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio", agregó Kicillof. Antes de dar a conocer el mapa, había firmado un comunicado conjunto con CABA, Santa Fe y Córdoba en el que anunciaron que no permitirán las salidas recreativas.

