Dante Sica: "Todos pusimos la renuncia a disposición del Presidente esa noche en Costa Salguero"

En el marco de las últimas medidas en materia económica que lanzó el Gobierno, el ministro de Producción y Trabajo Dante Sica arrojó una serie de apreciaciones sobre la marcha de la frágil economía argentina.

Consultado en La Rosca, por TN, sobre el detrás de la llegada de Hernán Lacunza y la partida de Nicolás Dujovne en la cartera de Hacienda, respondió: "El cambio de Nicolás estuvo más referido a dar oxígeno al gabinete. En general cuando hay una diferencia tan grande en una elección, no es responsable una persona sino todo el gabinete. Pero estaba todo muy volcado en lo que fue la economía".

"Es lamentable la salida porque cuando comenzamos a ver los números que daban la vuelta, recuperación... El acero, el cemento, el aluminio, venían dando positivo. Empezaba a ver una mayor demanda. La metalmecánica comenzaba a desacelerar su caída. Esos indicadores se cortaron", argumentó.

Asimismo, el titular de Producción aseguró que no sólo fueron los ministros Rogelio Frigerio y Patricia Bullrich quienes ofrecieron su partido del gabinete, tal como trascendió el lunes siguiente a las PASO. "Todos presentamos ese domingo a la noche, en Costa Salguero, la renuncia. Pusimos la renuncia a disposición del Presidente. La llegada de Hernán nos da una mirada de oxígeno", confesó.

Sobre cómo combatir la inflación y frenat al dólar, dijo: "Separemos el corto plazo con la mirada más larga. Argentina es bimonetaria, es más, no tiene moneda. Los últimos 30 años, promedio 60% inflación. Es no tener mercado local, que la gente no tenga plata para comprar una vivienda. El impacto que tuvo la inflación sobre el riesgo país. Veníamos de cuatro meses de estabilidad. Esto es corto plazo, la suba de inflación".

"Cuando uno mira otros países, que combatieron inflación tuvieron grandes mecanismos: disciplina fiscal, equilibrio primaria, cuidar las decisiones a través del tiempo. No financiar con emisión y deuda. Argentino no tuvo esos condimentos en los últimos 40 años. Venimos arrastrando déficit fiscales año tras año financiados por brutales emisiones o con deuda. Tenemos que ir al equilibrio primario y con un Banco Central independiente", destacó.

En cuanto a las expectativas económicas y la responsabilidad del Gobierno, expresó: "Toda la economía tiene contratos indexados. Comenzamos a darle competencia a los mercados, pero lleva años. Desde los contratos salariales hasta los alquileres, van a llevar a una inflación más baja. Pensar que esta política solo genera desempleo... Si no estabilizamos la macro, vamos a tener un mercado formal muy chico con salarios que no logra crecer. Tenemos una responsabilidad hasta diciembre que es garantizar la gobernabilidad. Tenemos un programa. Nuestra priodidad es estabilizar en estas dos semanas. Estabilizar el tipo de cambio. Toda la tarea de Hacienda y Finanzas es estabilizar la macro en el corto plazo. Nuestra tarea es ayudar y amortiguar el impacto de la crisis".

"Hay responsabilidad primaria del Gobierno, pero la oposición no tiene que convertir esto en contienda electoral", lanzó.

"Nada del corto plazo puede poner en juego las condiciones de mediano. No vamos a quemar las naves para forzar el ballottage para entregar la economía como nos entregaron a nosotros la economía en 2015. En el corto plazo vamos tener dos meses fuertes de inflación. Vamos a morigerar el impacto. Nos centramos en la canasta básica alimentaria. Luego seguiremos trabajando para morigerar los impactos que pueda tener sobre el empleo", concluyó.

"¿Se gana en octubre?", se le consultó: "Tenemos todas las chances todavía y estamos enfocados y tenemos la expectativa, la esperanza, las ganas, de seguir llevando los cambios que Argentina necesita. Argentina requiere cambios estructurales", dijo.

EA