Carrió, sobre las PASO: "Hubo problemas de fiscalización y mucha trampa"

La diputada nacional y líder de Cambiemos, Elisa Carrió, analizó el camino electoral a octubre y habló sobre Duran Barba, Marcos Peña, la economía y los errores del Gobierno.

En una primera apreciación, se expresó sobre el funcionamiento interno de la campaña y el rol del consultor y asesor Duran Barba. "No lo conozco, no tengo relación. En 2015 le dije 'ud salga de aquí' cuando me lo presentaron. Yo lo eché al ecuatoriano, delante de él no hablo le dije al Presidente. Se pueden ganar elecciones, pero no significa que sea política sana. Yo no creo en los encuestadores. Sarmiento no hubiera sido Presidente si fuera por Duran Barba".

"Yo tengo una estrategia, independiente del Gobierno. Duran Barba decía que no hay que acompañar a los candidatos de Cambiemos a gobernador en las provincias y dejarlo ganar al PJ, cosa avalada por Frigerio. Yo me dediqué a acompañar a los que iban a perder. Hay que estar al lado del que defiende la causa difícil. El intendente está con Frigerio, me decían. Yo estaba con Cambiemos", agregó.

Cómo avanza la campaña

"Vi que había gente que no estaba acostumbrada a la derrota. A mí la adversidad me encanta. Yo me aburro cuando no pasa nada. Es como tener un marido aburrido tipo Binner. Independiente de lo que diga Duran Barba, voy a hacer campaña igual.Voy a hacer campaña por la libertad. Así se lo digo a Duran Barba. Cuando todos callaban la corrupción, yo estaba ahí. Yo puedo no estar. Lo mío es un stand up. Yo soy una porrista, porque hablo desde el alma. El alma no está en la oferta y la demanda. Yo no quiero un cargo".

"Voy a hacer lo que el Presidente quiera. Y voy a continuar con mi estrategia por la República, pero independiente de lo que diga Duran Barba. El Presidente y yo nos llevamos bien, compartimos muchas ideas. Siento que soy una garantía para muchos sectores que no creen en Macri. No comparto la posición que dice que la elección depende de la estabilidad de la moneda. Esto es independiente. Porque hay caos se vota el orden. El orden de este país, ¿es La Cámpora? No, es Mauricio Macri".

IVA, gobernadores y coparticipación

"Año 89, Angeloz sacó el 38% y Menem el 49%. Y teníamos una inflación diaria del 200%. La gente votó orden. Si ellos, Cristina y Alberto, crean el desorden, va a ganar Macri. Hay una presión impositiva, lo vengo peleado desde hace años. Qué pasó. Ahora le subimos el mínimo imponible, es tan injusto. ¿Quiénes se oponen? Los gobernadores del PJ, ellos quieren plata para hacer política y no les importa el bolsillo de la gente. El dólar a 60, es el dólar Alberto Fernandez y de Techint. Lo pedía el establishment. Sacamos el IVA, ¿quienes se quejan? Los gobernadores. Son medidas indispensables".

"Mi tarea en el futuro gobierno es seguir actuando para que los argentinos paguen menos impuestos. Los gobernadores y los intendentes suben todas las tasas y así la gente no puede vivir. La clase media no puede vivir".

La Justicia y los fallos sobre los acusados de corrupción

"Creo en la corrección del fallo Irurzún. Creo que hay que revisar al Corcho Rodríguez, a Calcaterra. En Odebrecht hay una parte que se estaba encubriendo. Yo hubiera fallado igual. No sé si sobre De Vido. El fallo es totalmente correcto porque la causa fue llevada de una manera totalmente superficial. Hay que pedirle el juicio político a Martínez de Giorgi. Una nulidad es porque se actuó muy mal. Si investigamos la Superintendencia de Seguros, se lo pedí al Gobierno. Héctor Capaccioli, manejó la campaña de Alberto Fernández. Si el Gobierno cree que no corresponde que yo haga campaña, tiene su derecho. Pero yo hago campaña".

"Lo bueno de estos momentos es que se muestran los oportunistas y se revelan las personas. Los que quieren que termine el presidente para ser ellos presidente en cuatro años. Los periodistas que querían pauta. Hasta hay periodistas que piden disculpas. Es muy gracioso. El destino de la Argentina es maravilloso, pero Dios nos está probando, sobre quiénes somos. La cábala judía habla del espejo de Dios. Nos miramos en el espejo. Alberto Fernández me quiso destruir. Lo destruyó a Enrique Olivera".

¿Carrió puede ir a la cárcel?

"Sí, obvio, eso es la venganza en ellos. Ellos nunca toleraron que yo tuviera estrategia. Alberto Fernández es establishment puro. Los gobernadores no quieren bajar impuestos. La verdad se va dando de una manera maravillosa".

Dólar

"Estamos mejor en muchas cosas. Estamos mejor en institucionalidad. Hay ladrones que nos robaron todo y están presos. Hay cloacas, hay rutas. Uds no saben lo que es entrar a la provincia de Buenos Aires. Me parece una injusticia brutal lo que le pasó a María Eugenia Vidal. Es una mujer que está dando su vida a la provincia, y la dejan sola. Creo que mucha gente no sabe cuidar los valores que el propio Dios le entrega".

Qué pasó en las PASO

"Hubo problemas de fiscalización y mucha trampa, de algunos sectores que estaban con Cambiemos y luego se fueron. Sobre Vidal, mucha veces el pueblo te deja solo. El mayor debate fue con el pueblo en le 2011. Yo hablo como sociedad. ¿Estamos en el desierto? Sí. ¿Hay crisis económica? Sí. ¿Podemos estar mejor si bajamos los impuestos? Sí. ¿Hubo errores del Gobierno? Sí. ¿Pero vamos para adelante o volvemos al faraón? El día de la fiscalización, a las patotas, va a haber gente con autoridad para que el telegrama no sea firmado sólo por el presidente. No hubo control. Me pasó cuando Cristina me robó la presidencia. Se robaron boletas, se compraron fiscales. Yo mantuve la paz. Lo pusieron a Lavagna, el viejito... Lavagna fue candidato por un acuerdo con Kirchner, con Alfonsín, con Moreau".

"Le pedí a Macri que escuchara la posición de Salvai de haber desdoblado la elección. Pero le hizo caso a Duran Barba. María Eugenia tiene que hacer su campaña. Yo ofrezco hacer la campaña junto al Presidente. Yo lo quiero acompañar. Pero si él no quiere, lo hago sola. Es Cambiemos el que quiere bajar impuestos. Las provincias no quieren. Los gobernadores son insaciables. Pero esta nación no va a tener prosperidad si no se bajan los impuestos".

"Un tropezó no es caída. Tuve millones de votos y nada más 500 mil. Me gustan las PASO. Algunos decidieron que era el final. Pero no hay mal que por bien no venga. Sirvió para despertar parte de Cambiemos. También para una parte de la sociedad".

Marcos Peña

"Tengo una excelente relación. Puede tener errores. Pero es el Presidente el que elige sus personas de confianza. En consecuencia, el establishment quería que él salga de ese lugar. Yo respaldo la Presidencia de la república. Marcos te atiende el teléfono a cualquier hora. Yo lo trato como a un hijo. Cometió errores, pero también es cierto que está condicionado. Es el que le dice la verdad al Presidente. Yo trabajo para la consolidación política".

