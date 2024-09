Declaran las dos primeras testigos aportadas por Alberto Fernández

El expresidente Alberto Fernández vuelve a la carga la próxima semana en la causa donde se lo investiga por presunta violencia de género. La próxima semana declararán sus dos primeras testigos.

El jueves 26 de septiembre deberán presentarse ante el fiscal Ramiro González las dos mujeres identificadas como “A” y “G”, cuyos nombres reales son Cintia Tonietti y Amalia Moreno. Ambas fueron parte del personal doméstico de la Quinta Presidencial de Olivos ya atestiguaron ante escribano, pero para efectos de la causa, las declaraciones carecen de validez.

La contraofensiva de Fernández vendrá luego de una semana con dos claros y explícitos testimonios en la causa como los de Tamara Yañez y Miriam Verdugo, hermana y madre de Fabiola quienes viajaron desde España.

Esta misma semana Alberto tuvo un durísimo revés judicial cuando la Cámara Federal porteña rechazó la queja que presentó para oponerse a la realización de la copia forense del teléfono celular de Fabiola se hiciese en España. El exmandatario pretendía que el procedimiento se realizará en suelo argentino para “garantizar la integridad de la evidencia”, un “mayor control de la cadena de custodia” y minimizar los “riesgos de manipulación o contaminación de los datos”, sin embargo, la Cámara por mayoría sostuvo que “ninguno de los argumentos de la defensa revela un gravamen irreparable ni arbitrariedad”.

Posteriormente, el fiscal González firmó y envió mediante Cancillería el exhorto judicial al reino de España para que el Ministerio Público de ese país dé inicio a la diligencia forense. Se espera que el contenido del celular de la exprimera dama sea descargado a un disco rígido y enviado por valija diplomática tomando todas las medidas de seguridad correspondientes.

En tanto, el exmandatario apuesta a su segunda estrategia de defensa, probar que los moretones que tenía Fabiola en su cuerpo eran producto de golpes por tropezones y movimientos descoordinados por efectos del alcohol, evidenciando que tenía un problema de adicción a la bebida.

La primera táctica no salió como esperaba. Desde el inicio de la causa Alberto buscó instalar que el ojo morado de Fabiola fue producto de un tratamiento estético, tal y como se lo dijo a Horacio Verbitsky. Sin embargo, los testimonios del titular de la Unidad Médica Presidencial, Federico Saavedra y el del Coordinador, Federico Alem dieron cuenta que la propia exprimera dama les dijo que se trató de un golpe involuntario en la intimidad.

No obstante, la declaración de la esteticista Fabiana Aguirre fue mucho más contundente cuando sostuvo que no le creyó el argumento del golpe involuntario, que dicho golpe tampoco parecía involuntario y que jamás hubo tal tratamiento estético que le produjera hematoma porque la técnica que utilizaba no era invasiva.

El último testimonio faltante de los dispuestos por la fiscalía es el de Sofía Pacchi, quien debió haber declarado el 12 de septiembre, pero por un problema de salud pidió postergarlo. Su abogado, Fernando Burlando le solicitó a Ramiro González que no la cite con una antelación no menor a diez días “a fin de estar en plena condición de salud para comparecer a la audiencia”, con lo cual, a partir de mañana lunes el fiscal González, estará en condiciones de fijar fecha para la testimonial de la examiga de Fabiola.