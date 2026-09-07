Del Italpark al Guernica de Picasso: lluvia de memes por la extraña foto de Milei y el shopping lleno

Dado su fuerte y promocionado vínculo emocional con los canes, no debería resultar ofensivo para Javier MIlei decir que está "emperrado" con demostrar que existe un auge del consumo. Como otras veces, este fin de semana publicó una imagen con un sitio "explotado" (la palabra favorita de sus seguidores para seguirle la corriente). En este caso fue una del Shopping Soleil, en el norte del conurbano, una escena que mostraba algunas rarezas, tano que el propio mandatario se previno en su mensaje: "Esto no es inteligencia artificial o alguien está mintiendo...".

Para no perder la costumbrem en el postero sobre el centro comercial ubicado en Buologne, partido de San Isidro, MIlei aprovechó para atacar a "las basuras de los micrófonos" que, según su idea, ocultan la realidad.

Aunque los estudios de redes vinieron mostrando que el impacto digital de Miilei viene mermando, sigue siendo el Presidente y hubo cientos de respuestas, la mayoría mirando con lupa (o mejor dicho con zoom) para diseccionar la imagen.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Uno señalaban y marcaban con círculos rojos algunos pies sobrantes. O el caso de la mujer que con dos manos sostenía un cochecito de bebé y con un tercer brazo cargaba a la criatura. También marcaban leyendas y carteles que se veían "raros".

Hubo más tarde un segundo posteo presidencial sobre un patio de comidas. "Seguro que las personas van a comer al shopping porque debe ser mucho más barato que comer en la casa...", escribió, recalcando que se trataba de UNA IRONÍA (así en mayúsculas), porque "los chorros de los micrófonos que combinan bajo IQ y sobres, abusan de la literalidad..."

Como era de esperar, los memes se dispararon enseguida y siguieron alimentado la creación de los usuarios durante el lunes.

A continuación, una selección de los mejores: