Denuncian a Mercado Libre por bloquear el uso del QR de forma “unilateral e indebida”

Tras la decisión de Mercado Libre de suspender los pagos con tarjeta VISA en su ecosistema de QR, la billetera virtual de los bancos, MODO, acusó que se trató de una medida “unilateral e indebida”. Se trata de un nuevo round en la pugna entre ambas por las transacciones digitales.

“Con el objetivo de proteger la seguridad y calidad de las transacciones, el 1°de noviembre comienza a exigirse el requisito de tokenización de las tarjetas de crédito VISA para los pagos recibidos desde otras billeteras (interoperables) en QR de Mercado Pago”, comunicó la empresa de Marcos Galperin. Sin embargo, aclaró que los pagos de las billeteras que no cuenten con este mecanismo de seguridad podrían ser rechazados hasta que cumplan con el requisito pactado. Agregó que “este mecanismo es parte de las reglas que establece VISA y se definió implementarlo en esta fecha tras un acuerdo firmado el 29 de mayo entre Mercado Pago y MODO”. Por lo tanto, todas las billeteras deberán contar con un proceso de encriptación de credenciales (tokenización) de los datos de las tarjetas VISA.

En este punto, la comunicación A 8032 del Banco Central del 30 de mayo indicó que cuando un pago con tarjeta de crédito “se inicie desde una billetera digital interoperable mediante la lectura de un código QR, la responsabilidad por fraude será asumida por la billetera”, excepto cuando procese el pago con los requisitos y estándares técnicos de tokenización y autenticación de la marca de la tarjeta.

Por su parte, desde la MODO salieron a responder: “Observamos que efectivamente los QRs de Mercado Pago tienen un nivel de contracargos ampliamente mayor a todo el resto del mercado con los que operamos juntos”.

En ese sentido, el comunicado del BCRA antes mencionado estableció que se puede cobrar “una comisión de hasta el 0,07% del importe de la transacción”.

“Detectamos indicios de controles poco efectivos por parte de Mercado Pago sobre los comercios, lo cual permite lo que se conoce como ‘fraude adquirente’ o ‘fraude del lado cobrador’. Por ejemplo, detectamos el alta de ‘comercios’ que tienen su CUIT bloqueado en AFIP desde hace varios años, con nombres consistentes en insultos y que poseen una tasa de contracargos igual o cercana al 100% (todas o casi todas las transacciones son luego desconocidas), entre otras tantas conductas evidentes”, explicaron desde el sistema de pagos bancario.

Adicional a esto, desde la Asociación de Bancos de Argentina (ABA) difundieron un estudio y llegaron a la conclusión “que Mercado Libre impone el uso exclusivo de sus servicios de Mercado Pago para las transacciones en su marketplace”.

“Esta práctica está en contra de las tendencias a nivel internacional e impide que los vendedores puedan acceder a costos más bajos cuando venden sus productos, lo que también perjudica a los consumidores encareciendo los precios que estos pagan”, agregaron desde ABA el viernes en un comunicado.

En esa línea, cabe recordar que publicar un producto en la plataforma de Mercado Libre es gratis, pero cobran un cargo cuando se concreta una venta. Un dato: en la plataforma se realizan 54 compras por segundo.

Según la categoría del producto, cobran en concepto de “cargo por vender” entre un 12 y 16,5%. A su vez, un costo fijo adicional a los productos de menos de $ 30 mil que es de $ 900 por unidad vendida en productos hasta $ 12 mil, es decir un 7,5%, o bien $ 1.800 por unidad vendida en productos entre $ 12 mil y $ 30 mil. También si ofreces cuotas te cobran un adicional que puede ir del 4 al 25%.

Teniendo en cuenta que hay pocas ofertas de cuotas, y considerando un producto de hasta $ 30 mil, Mercado Libre te cobra de piso un 19,5% por la venta de un producto.

En el primer trimestre de este año, el valor total de productos vendidos en el marketplace fue de US$ 11,4 mil millones. Por lo cual, la empresa de Galperin se lleva alrededor de US$ 2 mil millones en concepto de “cargos por vender”.

Otra de las críticas que le realizan a Mercado Libre viene por el lado de los subsidios impositivos que cobra por la ley de economía del conocimiento. Por ese concepto recibió US$ 250 millones entre 2019 y 2023, mientras que US$ 35 millones en el primer semestre de este año, recopilaron fuentes del sector. En septiembre Galperin anunció junto al presidente Javier Milei una inversión de US$ 75 millones, poco más de la mitad de lo que recibió en concepto de beneficios impositivos.