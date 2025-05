Elecciones legislativas: "Cristina quiere ser protagonista y no parece que su carrera esté terminada"

En diálogo con Canal E, el analista político, Federico González ofreció una mirada crítica y directa sobre el presente y futuro del kirchnerismo, el liderazgo de Axel Kicillof y los debates legislativos en CABA.

Cristina Fernández y su posible candidatura

“La intención de participar está”, afirmó el entrevistado, al referirse a la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Según el analista, todo lo que hace y dice la líder del kirchnerismo apunta a que quiere ser protagonista en las próximas elecciones: “Eso es lo que pienso, que quiere participar, que quiere ser”.

Sin embargo, González advirtió que se trata de conjeturas. “Lo que piensa Cristina solamente lo debe saber ella”, subrayó, remarcando la opacidad que suele rodear sus decisiones políticas.

Tensiones internas: Cristina vs. Kicillof

Respecto a la interna entre Cristina Fernández y Axel Kicillof, González sostuvo que “mantienen la apariencia para afuera, pero por dentro es más intenso”. A su juicio, se trata de una disputa de poder lógica: “Cristina siente que es la mentora política de Axel, que su carrera no está terminada y que quiere seguir participando”.

Desde el otro lado, el gobernador Kicillof “debe pensar que es su turno, que ya la acompañó lo suficiente y que hay que hacer un recambio generacional”. Para González, el problema es que el gobernador no se termina de definir: “Lo más efectivo es hacer explícito que uno quiere ser y decirlo sin dejar dudas. Me parece que mandarlo a decir por otro, insinuando, con indirectas, no corresponde a alguien que quiere ser el líder del peronismo”.

Debate porteño: “Ya el concepto de debate es un error”

Consultado sobre el debate legislativo en la Ciudad de Buenos Aires, González fue tajante: “Ya el concepto de debate es un error”. A su entender, la dinámica no permite que los candidatos muestren sus ideas ni formulen propuestas: “En un minuto no podés explicar quién sos ni qué pensás”.

La lógica del formato, según González, empuja a la confrontación vacía. “Lo más fácil es decir ‘no son todos malos, pero yo soy distinto”, ironiza.

Evaluación de candidatos: Santoro, Caruso y los demás

En cuanto al desempeño de los participantes, González destacó a Leandro Santoro como el más sólido: “Fue claramente el mejor”. En el extremo opuesto, criticó duramente a Manuel Adorni: “Para mí es un soberbio pretencioso… y no dijo nada importante para la ciudad”.

También hubo lugar para las revelaciones: “Lo de Caruso Lombardi fue ruidoso, una figura disruptiva”. Y valoró con contundencia un momento puntual: “El momento más intensamente importante del debate fue cuando Alejandro Kim dijo que le sacaron los medicamentos a los pacientes oncológicos y la morfina. Eso es muy importante”.

Otros nombres y propuestas concretas

González también se refirió a otros candidatos como Marcelo Peretta, quien propuso “bajar el precio de los medicamentos”, y Lula Levy, a quien describió como una “cara nueva, con mensaje positivo”.

Sobre Mila Subringer opinó que “estuvo muy bien plantada” y destacó que es de las pocas que puede decir “yo lo hice”, aunque recordó que “también es cierto que hizo muchos negociados”.

Finalmente, rescató las intervenciones de Kotsubitis, “una voz importante” y Paula Oliveto. Y en cuanto a Ramiro Marra, reconoció que “dijo algo concreto: que va a aplicar el rigor del código contravencional a fisuras y trapitos”.