Denuncian a exdiputada ferroviaria por "provocar caos" en el servicio de trenes

En medio de la pandemia del coronavirus, el transporte público funciona al servicio de quienes tienen que cumplir tareas esenciales y necesitan trasladarse. En los últimos días, desde el sindicato Unión Ferroviaria reclaman guardias mínimas ante la cuarentena obligatoria y la provisión de artículos de limpieza, mientras que desde la línea del Tren Sarmiento denuncian que buscan "provocar caos en el servicio" y complicar el funcionamiento durante la cuarentena obligatoria.

Darío García Jofre, apoderado de la línea Sarmiento de Trenes Argentinos, presentó una denuncia ante el Juzgado Nacional y Criminal N° 9, a cargo de Luis Osvaldo Rodríguez, por "delito contra la seguridad pública". Allí expone que los banderilleros en todos los pasos vehiculares anunciaron que desde este 23 de marzo “no concurrirían a sus puestos correspondientes por acatar las órdenes de los delegados de dicho sector”.

“Esta medida adoptada es a raíz de los dichos referidos por los empleados de no haber recibido elementos de higiene correspondientes, entre otros reclamos, todos ellos infundados”, asegura García Jofre en la presentación a la que accedió este medio, luego de un comunicado del sindicato y un audio que difundieron en el que llaman a no asistir a sus puestos de trabajo. En esa línea, agrega que “con esta actitud solo provocan caos en el servicio, ponen en riesgo la integridad física de terceros y complican la difícil situación que estamos viviendo”.

En diálogo con PERFIL, Mónica Schlotthauer, exdiputada nacional del Frente de Izquierda y delegada del sector de limpieza del Tren Sarmiento, sostiene que están en un "estado crítico" en el sector de limpieza y en una situación "muy precaria". “En febrero cuando empezó a agravarse el tema del dengue y todavía no se declaraba la pandemia, pedimos elementos, pero nos dieron todo vencido. Desde ahí venimos reclamando”, expresa a este medio.

“No solo queremos no contagiarnos nosotros, sino que tampoco queremos contagiar a los pasajeros. Queremos materiales de protección para todo el personal que está expuesto trabajando”, dice Schlotthauer, quien además asegura que no buscan obstaculizar el normal funcionamiento del servicio que une las estaciones de Once y Moreno. “Al servicio lo queremos garantizar, pero no nos queremos inmolar: no tenemos alcohol 70%, uno que nos trajeron estaba vencido, el otro no estaba homologado”, explica.

Entre los reclamos de los ferroviarios, la delegada pide que se implementen “guardias mínimas y necesarias para garantizar la operatoria” y que los sectores que se puedan evitar, se mantengan en su domicilio y adhieran a la cuarentena obligatoria. Según denuncia la dirigente de izquierda, en algunos casos “no se respetan ni las licencias para los padres que es lo que decretó el presidente”.

Consultada por la denuncia del apoderado de Trenes Argentinos, la delegada de la Lista Bordó Nacional considera que “no protegen a su gente”. “Si la empresa responde de manera intimidante, nosotros vamos a reclamar. Yo soy de limpieza, hago ese trabajo, y estamos limpiando las cabinas con un gel que no está homologado. No protegen a su gente”, sostiene.

